尤文告别C罗：关系虽然已经变了 但我们共同经历的一切都真实存在

这位葡萄牙球星于2018年加盟意甲，帮助尤文图斯夺得了两座联赛冠军，但他现在将重返英格兰顶级联赛

尤文图斯已经向C罗告别，他们与曼联确认了一份2300万欧元的转会交易。

这位36岁的球员已经在意甲效力了3年，并捧起了两个联赛冠军，但由于斑马军团最近未能争夺主要奖杯，他选择回到老特拉福德。

C罗最初看起来是要去曼城的，但是红魔抢先签下他，并在周五确认了交易。

尤文在其官网的声明中写道：“2018年7月10日，欧洲和足球界的两个标志性人物走到了一起——克里斯蒂亚诺-罗纳尔多成为了尤文图斯的球员。今天，在合作三年，经过133次出场，101个进球，5座奖杯之后，这一篇章结束了。CR7和尤文图斯分道扬镳了。”

“7月的那一天，当C罗抵达都灵时，空气中弥漫着那些伟大日子的激情。尤文图斯球迷像欢迎国王一样欢迎CR7，他们渴望看到他在球场上，并与他一起欢呼。这是一个很棒的故事。”

“他是尤文图斯历史上第一个在效力尤文图斯的前三个赛季中在各项赛事里打进至少100球的球员，自从他来到意甲，他的联赛进球比其他任何球员都多：81个，同期比其他球员至少多10个。”

“不仅如此，他还成为了首位获得意甲、西甲和英超金靴的球员。”

“我们一起经历了许多难忘的时刻。我们可以回忆，重温它们，但这没有用，因为每个人都有与CR7相关的特殊记忆。每个人都有一种共同的情感，这种情感不需要抹去，因为每个人都会永远记住他们在一起走过这段路时的感受。”

“今天，三年前7月10日诞生的这个纽带已经解除，但写下来的东西将永远存在。这是一段不可思议的旅程。”

尤文图斯证实，曼联将支付1500万欧元的转会费，分期5年，另外还有最高可达800万欧元的浮动条款。

这笔交易将使尤文在2020-21财政年度损失1400万欧元。