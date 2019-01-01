尤文名宿图拉姆：瓜迪奥拉不会去尤文的

瓜迪奥拉与尤文图斯有所联系，但图拉姆不认为瓜迪奥拉会离开曼城。

前尤文图斯后卫利利安·图拉姆认为很难看到瓜迪奥拉离开曼城，因为有报道称瓜迪奥拉与意甲冠军有关联。

瓜迪奥拉在为曼城执教的三个赛季里赢得了两个英超冠军，他被传将转会尤文图斯。

据报道，切尔西主教练毛里齐奥·萨里也是尤文的目标，上个月尤文解雇了阿莱格里。

图拉姆在尤文的五个赛季里赢得了两个意甲冠军，他觉得瓜迪奥拉不太可能离开曼城。

“瓜迪奥拉是一个出色的教练，但我认为他不会离开曼城，”他在周一说：“尤文图斯一直都有很棒的教练，我认为足球很美好，因为你可以用很多方式踢球。你可以用瓜迪奥拉的风格或者利物浦主教练克洛普的风格赢得比赛。他们有不同的风格。多亏了一名出色的教练，尤文在意甲联赛中获得了很多冠军。我相信尤文图斯的下一任主教练会是另一位出色的教练。俱乐部一如既往地知道该怎么做。”

尤文已经连续8次获得意甲冠军，但是自从1996年以来，他们在争夺欧冠的道路上一直未能如愿。

前那不勒斯主帅萨里也与这一空缺联系在一起，图拉姆赞扬了这位60岁的意大利人。

“我不太了解作为主教练的萨里，但我知道他的球队踢得很好，”他说：“他的那不勒斯踢得很好，他在切尔西赢了球，但是我在一些地方读到他不想离开切尔西。”