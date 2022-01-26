尤文同意7500万欧签下弗拉霍维奇 阿森纳错失头号目标

够力足球可以证实，尤文图斯已经同意以7500万欧元的价格签下佛罗伦萨前锋弗拉霍维奇。

21岁的弗拉霍维奇或许是这个冬窗市场上最好的前锋，阿森纳也对这位塞尔维亚国脚感兴趣。

本赛季至今，弗拉霍维奇在意甲已打入17球，上赛季他则打进了21球。

尤文一直希望在1月签下弗拉霍维奇，而不是等到夏天，他们已经和佛罗伦萨谈妥了7500万欧元的转会费。

弗拉霍维奇拒绝与佛罗伦萨续约，导致俱乐部不得不将他及时出售套现。

紫百合体育总监普雷德表示他们为球员标价7000万欧元，不过尤文报价高出500万欧元，他们将给弗拉霍维奇提供700万欧元年薪。

普雷德此前说道：“我们对弗拉霍维奇估价很高，超过7000万欧元，我们不接受任何球员互换或分期付款。”

“我们收到了一些很丰厚的报价，但我们从未从球员经纪人那里得到回应。我们的大门始终敞开，我这么说是因为我们想了解球员和他经纪人的想法，我们也对谈续约持开放态度。”

“我们是一支年营业额7500万欧元的俱乐部，所以我们不能白白失去弗拉霍维奇。”

阿森纳曾一度在弗拉霍维奇竞争中处于领跑位置，上周够力足球报道称阿森纳已经准备与奥巴梅扬分道扬镳。不过如今弗拉霍维奇将继续留在意大利，意味着阿森纳需要找到其他的球员来接班奥巴梅扬。