尤文准备与迪巴拉续约 帕拉蒂奇：他是球队根基

尤文图斯渴望在赛季结束前锁定他们的阿根廷明星前锋。

尤文图斯体育主管法比奥·帕拉蒂奇证实，意甲豪门已经开始与前锋保罗·迪巴拉进行合同谈判。

26岁的迪巴拉在尤文度过了一个美好的赛季，尽管他曾与离队传闻联系在一起，但本赛季他在29场比赛中打进11球。

这名阿根廷国脚的合同将持续到2022年，帕拉蒂奇说尤文已经开始就迪巴拉的新合同进行谈判。

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“他是尤文10号。他是根基。我们知道他的价值和他所代表的意义。”帕拉蒂奇在周六尤文1-2输给维罗纳之前告诉DAZN。

“在接下来的几个月里，我们会和他谈谈。我们在一月份之前已经进行了一些初步的讨论，并同意在赛季接近尾声的时候进行谈判。”

去年夏天，迪巴拉曾与热刺联系在一起，他本人最近也承认他离转会很近。

“我差点就要离开了。我知道，这是俱乐部的想法。直到最后一刻，我们都在等待。”

“我的合同还有两年。时间不短，但也不长。我们将看看尤文有什么计划，是希望我在下个转会窗口离开还是想要我留下。这是俱乐部的决定。这很难知道，因为事情瞬息万变。”

“但是我在这里，在一个对我很好的俱乐部。我很高兴，很舒服。萨里的到来起到了帮助作用。他希望我留下，这给了我力量，当我们不知道会发生什么。我知道他可以指导我，帮助我发挥出自己最好的一面。”

虽然萨里是迪巴拉的超级粉丝，但他本赛季在让这名阿根廷人加入自己的首发阵容时也遇到了困难。

“把保罗·迪巴拉排除在阵容外简直是暴殄天物，但我们有这么多强大的攻击型球员，不能同时使用他们。”萨里本月早些时候说：“球队的平衡至关重要，在对阵佛罗伦萨的比赛中，伊瓜因的作用更大。”

“如果我们同时使用这四名球员，最终将会牺牲这些球员的许多优点。比如，让克里斯蒂亚诺·罗纳尔多当边锋就是一种浪费。”