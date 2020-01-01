尤文关注巴西妖星若热 或为其豪掷5000万欧元

这家意甲豪门是众多密切关注南美少年转会的欧洲豪门之一。

尤文图斯正在密切关注巴甲豪门桑托斯的新星卡伊奥·若热，包括斑马军团在内的多家欧洲豪门都在考虑花费5000万欧元来引进他。

这位18岁的当红球星是盛产妖人的巴西最新涌现的天才球员之一，和之前的罗比尼奥、内马尔一样，这名年轻的前锋也引发了全欧洲球队的兴趣。

针对他的大规模报价虽然还没有到来，但愿意斥巨资将其引进的俱乐部显然并不缺乏，比如尤文图斯，意甲卫冕冠军正在为下一步的行动做准备，他们时刻观察着其他竞争者的动作。等待在最合适的时机出手。我们可以这样说，这场精心策划的赌博预计将在某个阶段上演。

其他球队

皇马在维尼休斯和罗德里戈的争夺战中已经表明，快刀斩乱麻是最好的完成交易的方式，因为对手们会被他们的果断行动打得找不到北。

尤文图斯已经准备好加大筹码，引进更多的少年潜力球员，不过目前他们可能还需要在其他方面继续加强，当下一个转会窗开启后，都灵城中将再一次上演人来人往的桥段，而卡伊奥·若热能否成为C罗在尤文图斯的继任者，一切还未可知。他所拥有的潜力和实力对尤文来说极具吸引力，他们相信其能在未来的某个时刻带领球队走向成功。

身为2019年U17世界杯冠军的一员，豪尔赫被认为拥有高超的技术、灵活的脚步、强大的头球能力和令人印象深刻的射门视野。他的这些能力在其为数不多的俱乐部一线队和巴西青年队的比赛中得以展现。

外界认为若热将成为足坛最令人兴奋的新星，他的未来会在欧洲，这只是一个时间上的问题。

尤文已经为这场争夺战做好了的准备，但他们不是唯一对球员感兴趣的球队，谁将在这场争夺天才球员的战斗中获胜还需等待。