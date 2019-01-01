尤文体育主管：我们还没有接触过瓜迪奥拉

斑马军团的高管否认与曼城的主教练有过接触，并表示他的俱乐部将等到所有比赛结束后再聘请新的主教练。

据体育主管法比奥·帕拉蒂奇透露，尤文图斯还没有接触曼城主帅瓜迪奥拉来接替即将离任的主教练阿莱格里。

瓜迪奥拉曾被报道前往都灵，但这名高管否认与尤文有任何接触，称斑马军团将等到所有比赛结束后才会接触潜在的候选人。

阿莱格里将在周日与桑普多利亚的意甲决赛后离开安联球场，帕拉蒂奇说俱乐部已经清楚地知道谁将会来取代他。

“我认为我们生活在一个奇怪的世界里。”帕拉蒂奇在周日比赛前接受采访时说。

“我们没有任何接触，我们从来没有想过这一点，因为瓜迪奥拉还有合同在身，还有其他一千个原因。”

“我觉得这一切都很奇怪。

“我们有明确的想法，我们已经说过了，我们正在做评估，还有很多比赛正在进行中。在我看来，在所有的比赛结束之前，出于对所有人的尊重，保留现在的这种情况是正确的。”

帕拉蒂奇还表示，他的俱乐部并不急于签下球员，将等待教练的加盟，让他制定转会策略。

“我们将按照新教练的指示行事。”

“在我们继续之前，我们会非常平静地等待。我们每年都在试着努力取得进步。”

这位体育主管同时也平息了关于保罗·迪巴拉将在今夏转会的猜测。

有传言说阿根廷国脚将会离开，因为尤文图斯希望将冠军联赛的成功与他们在国内的统治地位相结合。

阿莱格里的最后一个意甲冠军是俱乐部连续第八个联赛冠军，但他们仍然在欧洲顶级俱乐部的比赛中寻找荣誉，他们上一次赢得欧冠联赛的冠军是在1996年。

帕拉蒂奇认为迪巴拉在这一过程中至关重要，并坚持认为这名在2017年签下一份五年新合同的球员不会去到别的地方。

“他是我们的球员之一，我们对他充满信心，我们四年前的投资和续约就是证明。”

“迪巴拉是一名尤文图斯球员，对我们来说非常重要。”