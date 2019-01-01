尤文伟大左后卫忠告拉姆塞：意甲跟阿森纳可不一样

“伟大的意大利左后卫”之一安东尼奥·卡布里尼警告即将加盟尤文图斯的拉姆塞，意甲和英超在技战术方面有很大的不同。

尤文图斯传奇左后卫安东尼奥·卡布里尼警告阿隆·拉姆塞，意甲的比赛和他在阿森纳的日子完全不一样，但是他认为在过去的几年里，从战术的角度来看，英超联赛已经发展得足够让这位28岁的球员有机会在都灵取得成功。。

拉姆塞将在6月底合同到期后离开阿森纳加盟尤文图斯，结束他在枪手11年的效力生涯。

这名前卡迪夫城球员将跟随约翰·查尔斯和伊恩·拉什的脚步来到意大利，卡布里尼认为，由于英格兰足球的发展，他的处境应该比他杰出的同胞们更容易。

卡布里尼对记者说：“总的来说，英超球员来到意大利会很艰难。英超是一个非常棒的联赛，非常有趣，非常激烈……但是很多球队可以忽略战术方面的比赛，因为他们更喜欢娱乐性的身体比赛。有时候球员转会到另一个联赛时，他们的战术水平并不相同。在过去的几年里，英超联赛的水平提高了很多。英超球员在处理其他类型的比赛时处于更有利的位置。联赛不仅在强度和体能上有所增长，而且在战术上也有所增长。事实上，我感到自豪的是，这其中有一小部分要归功于意大利教练在英格兰的影响力。为了在尤文图斯取得成功，球员需要意识到三件事。每个俱乐部的前两项都是一样的。首先，你需要有饥饿感。其次，无论你是哪种类型的球员，获胜就是一切。只要你赢了，球迷就会爱你。”

“最后，这对尤文来说是非常特殊的，当你离开俱乐部的时候，你要和主帅和主席握手，仅此而已。这和其他俱乐部不同，当一个关键球员离开时，每个人都在哭泣，伤心欲绝。在尤文图斯，俱乐部永远是第一位的。”

拉姆塞与尤文图斯的合同到2023年到期。