尤文买德里赫特属捡漏？多特两年前就有接触

这位前多特助教在接受采访时暗示，早在2017年，大黄蜂就已经相中了荷兰中卫。

曾跟随博斯辗转执教阿贾克斯和多特，目前服务于勒沃库森的助理教练克鲁岑，在接受够力足球和SPOX采访时表示，当时的威斯特法伦很多球员为所欲为，导致球队的困难局面没能获得有效的缓解。

克鲁岑说道：“那时候，多特有很多球员过多地活在他们自己的世界里。但如果太多球员都认为他们可以为所欲为，那么作为主帅就没机会了。”

“或许俱乐部还是应该保持更多的冷静，他们（多特的管理层）认为他们可以（在博斯和克鲁岑的执教下）打出他们想要的风格，特别是在一个完美的开局之后。”

“但皮什切克受伤之后，我们需要对后防做出更多的调整，或许我们应该在那个夏天促成一桩高调的转会。”

“很遗憾，当时我们处在一个非常艰难的阶段，这也是职业足球里经常发生的情况，我们没有时间来解决这个问题，也没时间在冬天引进新的球员。”

“我们本来已经与一些球员进行了接触，这些球员都属于哪怕在一家像多特这样的俱乐部里，也能成为强援。我也不知道当时他们是否真的会与俱乐部签约，但其中的一位球员今年夏天高身价从阿贾克斯转会到了尤文。”

这位加盟尤文之前就有可能投奔多特的球员，大概率就是今年夏天以7500万欧元加浮动条款的史上第二高后卫身价，来到都灵城的德里赫特。斑马军团还为这位19岁的后卫开出了上千万的年薪。