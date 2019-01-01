尤文主动求购博格巴 曼联要求一人加入交易

据报道，曼联已经通知尤文图斯他们想要交换的一名球员，并且作为将保罗·博格巴带回都灵的转会的一部分。

据报道，博格巴渴望在今年夏天离开老特拉福德，并在今年早些时候表示，为皇家马德里踢球是任何球员的梦想。

然而，越来越多的猜测是意甲冠军尤文图斯最有可能将博格巴带回都灵。

根据意大利多家媒体的消息，尤文已经为博格巴迈出了第一步，他们希望在三年前8930万英镑的出售价格能将博格巴带回来。

上周有消息称，曼联可以从尤文图斯的三名球星中挑选一名来尝试增加交易的筹码。《全体育》上周称，保罗·迪巴拉、马里奥·曼朱基奇和后卫若奥·坎塞洛都可以交易到红魔。

据意大利天空电视台报道，两家俱乐部已经进行了初步的谈判，尤文经理法比奥·帕拉蒂奇将于本周前往伦敦，并与曼联高层就签约博格巴进行了面对面的交谈。

曼联回应说他们想要的是一名球星作为交易的一部分，而葡萄牙右后卫坎塞洛正是索尔斯克亚想要的人。

这位前瓦伦西亚球员已经被曼联追踪了很多年，事实上他是前主教练穆里尼奥的目标。

尤文似乎很愿意让坎塞洛离开，因为这名27岁的球员与今夏转会曼城有很大的联系。但是曼联显然希望把他带到老特拉福德作为博格巴交易的一部分，这将使索尔斯克亚的球队成为签下他的热门球队。

报道还指出，曼联已经告诉尤文，他们想要1.3亿英镑来购买博格巴，这与他们三年前为博格巴支付给尤文8930万英镑的价格相当。随着坎塞洛可能作为交易的一部分，将世界杯冠军博格巴带回都灵的费用很可能要花掉老妇人8600万英镑现金，外加身价4400万英镑的坎塞洛。

曼联也一直在追逐水晶宫的阿隆·万-比萨卡，但水晶宫6000万英镑的报价可能会吓跑他们，而现在坎塞洛成为他们的首选。