尚未痊愈 戴尔缺席热刺亚洲行

一场手术治疗了一处不明原因的受伤，使得这位中场球员无法参加俱乐部的亚洲季前赛。

埃里克·戴尔已经被排除在托特纳姆热刺的新加坡和上海热身赛之外，此前他接受了一次手术，但没有透露具体的伤势。

这位英格兰国脚在6月9日参加了欧洲国家联赛英格兰点球战胜瑞士的比赛，他一直希望能在托特纳姆热刺2019-20赛季的准备中发挥自己的全部作用。

但是俱乐部已经证实，尽管戴尔的手术成功了，这位25岁的中场球员将不会随波切蒂诺的球队前往新加坡和上海，参加与尤文图斯和曼联的比赛。

戴尔近几个月来一直受到腹股沟伤势的困扰，他在2018-19赛季的38场英超联赛中只首发了18场。

在上个赛季之前，他在过去的三个赛季中都至少参加了30场联赛，波切蒂诺希望他能在8月10日托特纳姆对阵阿斯顿维拉的英超首场比赛前完全恢复健康。

俱乐部官方网站上的一份声明称:“埃里克·戴尔已经接受了体检，以纠正在季前训练第一天体检中发现的问题。手术成功后，埃里克将接受短期的康复治疗。因此，他将不会参加俱乐部在新加坡和上海的季前赛。”

在新赛季开始之前，热刺还将参加奥迪杯，他们将于7月30日在慕尼黑安联球场与皇家马德里进行半决赛。

作为国际冠军杯的一部分，俱乐部8月4日还将在伦敦迎战国际米兰。

热刺上赛季在英超联赛中排名第四，落后于冠军曼城、亚军利物浦和季军切尔西，但又一次进入了冠军联赛。

戴尔也是上赛季一路杀入欧冠决赛的球队功臣之一，这位中场球员没有在决赛首发，但在第74分钟替换了西索科。