尘埃落定或雪藏警告 阿瑙托维奇无缘比赛大名单

马科·阿瑙托维奇已经被排除出西汉姆周末的比赛大名单，西汉姆将在周六对阵伯恩茅斯，而阿瑙托维奇的转会则悬而未决。

奥地利国脚阿瑙托维奇在上周西汉姆战胜阿森纳的比赛中向球迷挥手告别，他一直在推动加盟中超的巨额转会。

但是由于状况紧急，铁锤帮主教练佩莱格里尼将他排除在周六对阵伯恩茅斯的阵容之外，因为他担心阿瑙托维奇的心绪不宁。

阿瑙托维奇收到了来自中超的报价，据信该报价达到2800万磅。

这位29岁的球员已经明确表达了他想要离开英超的愿望，在上周六西汉姆1-0战胜阿森纳的比赛中，他向伦敦体育场的所有人致意，很多人认为这是他的最后告别。

球员转会到中国的可能性还没有排除，但是西汉姆联担心阿瑙托维奇还没有在心理上准备好面对伯恩茅斯。

佩莱格里尼周四表示，如果价格合适，他不会阻止阿瑙托维奇转会中国。

俱乐部拒绝了最初的报价，但佩公表示:“如果我说球员必须留下，他就会留下。”

他补充说:“我和俱乐部没有任何问题。在我在这里工作的这几个月里，我从来没有和老板有过任何问题。

“所以他们没有强迫我卖掉阿瑙托维奇，但我认为作为一名主教练，最好的办法是采取对球员和俱乐部都有利的解决方案。如果他们同意，我们没有任何问题需要改变。”

“我不会告诉俱乐部的。如果这对双方都是一笔好交易，我们将会安排好失去马科的计划——但是俱乐部不想卖掉他。”