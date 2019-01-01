小麦让博格巴伤缺与曼联的表现之间无关紧要

这位苏格兰中场一直在展示他的领导能力和身体素质，但他的世界杯冠军队友却一直坐在场边。

事情很容易出错。让斯科特·麦克托米奈成为你的中场核心并不是像他的曼联队友保罗·博格巴那样引起两极分化的观点。因为大家一致认为这样做是错误的。

然而，随着博格巴对曼联长远未来的意义和价值仍然存在争议，麦克托米奈最近的表现表明，红魔也许不必再担心这位世界杯冠军需要多长时间才能伤愈归队。

当麦克托迈在2017-28赛季成为一线队球员时，很难不去想“苏格兰球员”，一个被曼联球迷曾经这样称呼弗莱彻的称号。这种比较并不显得不合理。毕竟，弗莱彻和麦克托米奈都是在类似的情况下出现在球迷眼前的。

弗莱彻确立了自己的地位，当时福格森爵士很高兴地忽略了对脆弱中场投资的呼声，而麦克托米奈也证明了自己是第一选择，只是在埃德·伍德沃德未能在夏天为索尔斯克亚提供任何中场球员之后。

在老龄化和效率低下的背景下，这两位中场候选人看起来更有说服力，但在更愉快的情况下，他们可能没有机会给人留下深刻印象。

然而，有迹象表明麦克托米奈可能比弗莱彻更上一层台阶。他可能——仅仅是可能——是一个可以长期入选的球员，这对曼联的年轻球员来说是罕见的。

他在过去一周对阵诺维奇和切尔西的表现表明他有潜力成为曼联未来中场的领袖和支点。除了在上周末3-1战胜卡罗路的球队的比赛中守住诺维奇扳回的安慰进球外，麦克托米奈还表现出了为球队不停奔跑和努力工作的决心。

随着埃雷拉在夏天的自由转会，曼联缺少了一名可以在中场解决困难的大将，而麦克托米内的精力和勤奋是至关重要的。

年仅22岁的他愿意对年长的队友大喊大叫，这真的不应该是什么了不起的事情——在你的团队中对其他人大喊大叫对任何一方的任何球员来说都是很自然的事情。在整个团队中拥有领导者是必要的。

简单地喊叫并不是通往胜利的道路，而是组织疏导的意愿，以及维护权威的意愿，为一方增加了力量。这也许是对现在的曼联的一种控诉，同时也是麦克托米奈的一种承诺，在这方面他是一个罕见的人。

麦克托米内对曼联如此重要的部分原因不仅仅是他带来了什么，还有他不是那个人——博格巴。在索尔斯克亚发誓要围绕这名中场建立自己的球队之后，法国人本赛季本应该终于赢得曼联球迷的信任，尽管他已经声明要寻找新的挑战。

相反，博格巴自8月底以来由于伤病只在英超打了一场比赛，他预计要到12月的某个时候才能恢复，恰好在一月份转会窗口重新开启之前。

人们一直在讨论有多么地怀念他，但不可否认的是，在他缺席的情况下，麦克托米奈开始蓬勃发展，成为一个越来越令人印象深刻的人物角色。他的铲球意愿有助于增强曼联最近球队所缺乏的体力，除此之外，也表现出了想要进入禁区并制造进球威胁的愿望。

麦克托迈内在过去一个月里的明显进步帮助了曼联在状态上的好转，即使胜利是来得非常而并非令人印象深刻。但是，在某些情况下，团队可以让自己进入状态。胜利能培养自信，而自信又能提高表现。证明在博格巴缺席的情况下他们不会受到任何伤害，而麦克托米内给了曼联这样的机会。

当然，这可能只是一个暂时的现象，一个反常的结果，因为曼联在与一些英超弱队的对抗中非常得挣扎，而周六的伯恩茅斯之旅将会显示索尔斯克亚球队前进方向的另一个迹象。

但是，就在一个月前，有人担心曼联甚至会被拖入保级大战。麦克托米奈一直致力于将即将到来的厄运转变成乐观的情绪，并显示出了博格巴的缺席与曼联的命运并没有太大的关系。