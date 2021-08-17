小鲁梅尼格：我认为哈兰德会去英格兰 能想象他在利物浦踢球

一位曾在多特蒙德效力五年的传奇球星表示，哈兰德可能在2022年夏天前往英格兰踢球

多特蒙德传奇人物迈克尔-鲁梅尼格表示，利物浦可能是哈兰德的下家，他认为这位挪威射手会更希望转会到英格兰而不是西班牙。

关于这位21岁高效前锋的未来的猜测仍在持续着，他在德国的出色表现已经引起了欧洲多支豪门的关注。

巴塞罗那和皇家马德里永远都在寻找这样的人才，但目前都在经历财政困难，而英超重量级球队，如曼联和曼城也在寻找长期的9号人选。

鲁梅尼格预计哈兰德将在多特蒙德再踢一个赛季后离开，这位多特名宿告诉Sport1：“我们要等着看他这个赛季后会去哪里。”

“皇马和巴萨都有财政问题，所以我可以想象他会去英格兰。他父亲以前也在那里踢球，我可以想象哈兰德在利物浦踢球的情景。”

哈兰德在2019-20赛季于萨尔茨堡红牛成名，他在那个赛季的欧冠比赛中的表现表明，他注定会获得更大、更好的成就。

自那以后，他在多特蒙德的61场比赛中打入62粒进球，被认为是世界顶级球员。

很少有人能像哈兰德那样高产，尤其是在最高水平的赛事中。鲁梅尼格承认，哈兰德已经成为了一代天才。

他补充道：“哈兰德是一个特殊的现象。这样的球员每三、四十年才会出现一次。”

“我不知道他的职业生涯计划是什么，但对多特蒙德来说，他这个赛季仍然穿着黄黑球衣真是太棒了。”

“他是一个绝对的进球机器，当他开始奔跑时，他的对手会被他挤到两边，我从没见过像他这么威猛的人。”

“像他这样身材的球员唯一的缺点就是头球。他的头球进球不够多，否则，哈兰德就是一个完美的全能球员。”