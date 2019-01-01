小魔兽大潜能 孔蒂：卢卡库还有未展示的技能

这名比利时前锋在意甲的处子秀中取得了进球，他的新教练相信俱乐部新球星会带来更多的收获。

国际米兰球星罗梅鲁·卢卡库还没有展现出他的全部潜力，孔蒂认为这位前曼联前锋拥有他职业生涯中从未展示过的技能。

卢卡库为国米上演了处子秀，在周一的意甲联赛中，国米4-0大胜升班马莱切。

在经历了漫长的转会拉锯后，卢卡库从英超豪门曼联转会到意甲国际米兰。

卢卡库在梅阿查的表现令人印象深刻，孔蒂的时代从一场胜利开始，新主教练赞扬了这位26岁的球员。

“我们不要忘记他只有26岁，他有潜力，我们可以做很多；我相信，尽管他来晚了，我们还是努力工作，他也付出了很大的努力。

“今天罗梅鲁已经证明了他是一个什么样的球员。以及为什么俱乐部坚持要引进这样的球员。但我很高兴，我了解他作为球员的一面，但从人类的角度来看，我不了解他。这是一个令人高兴的发现。他真的很谦虚地融入了球队，他让自己成为队友的一员，每个人都喜欢他。他只有26岁，还有提升的空间，他必须工作。他必须更多地利用他所拥有的技能，因为在我看来，他拥有的技能还没有展现出来，在他的足球生涯中，他还没有展现出一切。”

这名前埃弗顿前锋以破球队纪录的转会费来到意大利，但孔蒂相信他会物有所值。

孔蒂对意大利天空体育说:“别忘了我们是在五年内分期支付卢卡库的6500万欧元，所以当人们谈论大把的钱的时候，它甚至没有那么多。今晚，卢卡库向我们展示了为什么我们如此努力地想签下他。”