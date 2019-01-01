小飞侠眼里的最佳主帅：瓜帅胜过穆帅

这位荷兰传奇边锋已经在这个夏天宣布退役，而他对辉煌职业生涯里共事过的顶级主帅也有着自己的看法。

35岁的荷兰边锋罗本在上赛季结束后离开了效力10年的拜仁，随后他宣布了退役的决定。

在2009年加盟拜仁之前，罗本曾在切尔西和皇马与穆里尼奥有过合作。而在2013年，瓜迪奥拉来到安联球场，成为了接替海因克斯的新任主帅。

在被问及在罗本心目中，谁的地位会更高一些时，这位曾经为荷兰国家队出场96次的前荷兰国脚说道：“这很难抉择，真的。但加入你为我谁是最好的那一个，我会说瓜迪奥拉。我最享受在他麾下效力。他就是单纯的机智。”

“当佩普来到球队的时候，我已经30岁了。你想要做的就是保持现状，不要走下坡路。但在他麾下，我再一次进步了。我突然可以都打我之前想都没想过的位置了。他就是最棒的。”

罗本离开拜仁后，南部之星也一直在寻找能够补充边路的球员。上周，他们从巴萨租借来了巴西国脚库蒂尼奥，他将在新赛季继承罗本此前穿着的10号球衣。

对此，罗本继续说道：“我已经收到了一通来自萨利哈米季奇的暖心的电话，他告诉我库蒂尼奥会穿着10号球衣，我回答我只希望俱乐部好，如果10号适合他，那就是最棒的，俱乐部就应该这么做。”

“库蒂尼奥是世界级球员，他显然能够帮助球队。这是一桩超级转会。他还需要一点时间，但凭借他的技术，他没问题的。”