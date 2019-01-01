小雷：接班杰拉德压力巨大 亨德森已打脸黑子

这位前红军中场认为在安菲尔德替换传奇队长是足球史上最艰难的工作之一。

前利物浦中场杰米·雷德克纳普将乔丹·亨德森取代史蒂文·杰拉德成为红军队长比作接替亚历克斯·弗格森爵士成为曼联主帅，但他认为英格兰中场在俱乐部的欧冠成功中发挥了关键作用。

2015年，传奇中场杰拉德离开安菲尔德加盟洛杉矶银河，亨德森取代杰拉德成为队长。

自那以后的几年里，这位前桑德兰中场球员不可避免地被拿来和他的前任作比较，因此，他在利物浦的角色受到了许多人的批评。

但是雷德克纳普对这位在上周末第100次以队长身份代表红军出场的球员应对杰拉德之后带来的压力的方式大加赞赏。

“亨德森接替杰拉德出任队长是足球史上最艰难的工作。这就像从弗格森爵士手中接过曼联主帅的位置，”雷德克纳普在写给《每日邮报》的文章中写道：“你不会想跟随那个人的。你想要跟随跟随你的人。我知道戴上那条臂章的压力有多大。很多人可能只是在队名旁边看到字母‘C’，就不再去想它了。相信我，当你是利物浦足球俱乐部的队长时，你会这么做的。他不会轻易接受被任命为俱乐部的新领袖，尤其是在他从杰拉德这样的传奇人物手中接过队长职责之后。亨德森承受着压力。人们对这位英格兰中场寄予厚望，他有时会受到很多批评。他有他的黑子，但他使他们都安静了。我从来没有看过我以前的球队，离开的时候我觉得亨德森的表现不太好。至少，他已经接班了。你可以指望他把一切都给你。”

亨德森的态度从来都是毋庸置疑的，因为这位中场球员一直都是利物浦场上最活跃的球员之一。

但是他的技术在最近几年受到了很多批评，因为他努力填补杰拉德留下的进攻空缺。

这位传奇中场球员在安菲尔德17年的职业生涯中攻入186粒进球，而亨德森在他9年的职业生涯中只打入25粒。

雷德克纳普说，任何与杰拉德的比较都是不公平的，因为亨德森已经成长为一个用自己的方式踢球的特殊球员。

“他在中场没有杰拉德的x因素，但谁有呢?他是独一无二的。但是亨德森在球场内外为利物浦所做的一切仍然是物有所值的。他做得很出色。他不是闪电侠，也不是华丽的人。他只是做他的工作，”雷德克纳普说：“当亨德森成为队长时，总会有人问他一些问题。你会听到人们说‘但他不是杰拉德’，这没什么。这是他们的权利。但是没有人能取代杰拉德，真的。你是如何追随利物浦国王的?亨德森在安菲尔德接过队长袖标后承担了最艰巨的任务，我们不能指责他的努力。”

6月1日，在他的球队击败热刺之后，他在马德里赢得了欧冠冠军。这使他成为继埃姆林·休斯、菲尔·汤普森、索内斯和他的前任杰拉德之后第五位捧起欧冠奖杯的利物浦队长。

“现在他想成为他们第一个夺得英超冠军的队长。”

利物浦将在周六迎战伯恩利，球队希望获得四连胜。