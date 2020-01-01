小雷德克纳普：桑乔终将回归英超 他更可能加盟曼联

这位前中场球员在安菲尔德度过了许多快乐的时光，他相信这名英格兰国脚回到英超只是时间问题

杰米·雷德克纳普表示，桑乔看起来“最终”将加盟曼联，他曾希望自己的老东家利物浦能够与多特蒙德就这名边锋的交易达成协议。

转会传闻继续围绕着这位得到广泛赞誉的英格兰国脚。在2017年离开曼城加盟德甲劲旅多特蒙德之后，这位20岁前锋的回归英超成为了热门最爱的话题之一。

桑乔在过去两个赛季为“大黄蜂”打进了20粒进球，贡献了28次助攻。这些成绩已经让他进入了欧洲各大豪门的考察名单，英超的几家豪门球队更是一马当先。

其他球队

曼联和利物浦这两家死敌俱乐部不约而同的将在球场在进行一场桑乔德比，他们将这位年轻人视为现在和未来的最佳人选，克洛普和索尔斯克亚一直以来都在寻找这样一个角色。

作为利物浦的旧将，小雷德克纳普一直以来都想看到桑乔出现在安菲尔德，不过现在他承认老特拉福德似乎是一个更有可能的落脚点。

前红军中场告诉天空体育:“我认为桑乔加盟英超只是时间问题。我们说的是一位真正的超级明星，一为可以用球做出不可思议事情的球员。他在德甲踢了70多场比赛，用边锋的身份打入了27粒进球，这种表现无与伦比。”

“我们已经错过了像内马尔这样的超级巨星，但是桑乔的回归真的会让我们很高兴。无论他加盟哪家英超俱乐，都将是一笔伟大的签约。”

“我想在利物浦看到他，但我认为他最终会加盟曼联。”

雷德克纳普并不是第一位暗示利物浦应该尽其所能签下桑乔的前红军球员。

杰米·卡拉格在谈到另一位德甲球星——进球如麻的RB莱比锡前锋蒂莫·维尔纳时表示:“利物浦确实需要在今夏引进一名顶级进攻型球员。桑乔还是维尔纳？我全都想要。”

由于新型冠状病毒的流行迫使世界各地的俱乐部都在密切关注他们的财务状况，克洛普能在下一个转会窗口中得到多少转会预算还有待观察。