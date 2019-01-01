小雷：如果热刺在乎冠军 就得留下埃里克森
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杰米·雷德克纳普说，如果托特纳姆热刺允许克里斯蒂安·埃里克森离开，那将是一个巨大的“错误”，如果俱乐部“认真考虑奖杯”，那么丹麦人必须留下。
热刺仍然面临着看到一个关键的创造性影响离开的威胁。埃里克森在北伦敦的合同已经进入了最后一年，没有任何迹象表明他将接受新的合同条款。
这一僵局引发了其他地方正在进行转会的传言，尽管英超的转会窗口已经关闭，但欧洲各地的俱乐部仍然能够增加自己的阵容。
皇家马德里一直与埃里克森联系在一起，但雷德克纳普认为热刺必须避免任何进展，并承担一定的风险。
他们看到一名丹麦国脚在替补席上做出了重要的贡献，以3-1战胜阿斯顿维拉，拉开了2019-20赛季的序幕，他对球队的价值得到了强调。
前热刺中场雷德克纳普在赛后接受《每日邮报》采访时说:“我需要举起一座奖杯。”“卡拉宝杯、足总杯、英超或欧冠。“如果热刺对奖杯很认真，那么克里斯蒂安·埃里克森必须留下。
上周六，阿斯顿维拉1-0领先的时候，波切蒂诺转向替补席。埃里克森来了，你想，‘我以前看过这集’。你知道热刺会赢。丹麦人决定比赛，热刺知道这一点。当球在后场时，他们想把球传给埃里克森。在中场的时候，他们寻找埃里克森。他只上场26分钟，但没有前锋创造（比他）更多的机会。埃里克森的合同陷入僵局，丹尼尔·列维可能会在9月2日欧洲转会窗口关闭前卖掉他。那将是一个错误。如果你想成功，就留下埃里克森吧。”
热刺渴望在2020年结束对重大奖杯的漫长等待。
波切蒂诺的球队上赛季进入了欧冠决赛，但在对阵利物浦的比赛中失利，目前仍在等待自2008年夺得联赛杯以来的首个冠军奖杯。