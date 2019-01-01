小雷：如果热刺在乎冠军 就得留下埃里克森

这位前托特纳姆热刺中场认为如果丹麦中场被允许离开北伦敦将是一个严重的“错误”。

杰米·雷德克纳普说，如果托特纳姆热刺允许克里斯蒂安·埃里克森离开，那将是一个巨大的“错误”，如果俱乐部“认真考虑奖杯”，那么丹麦人必须留下。

热刺仍然面临着看到一个关键的创造性影响离开的威胁。埃里克森在北伦敦的合同已经进入了最后一年，没有任何迹象表明他将接受新的合同条款。

这一僵局引发了其他地方正在进行转会的传言，尽管英超的转会窗口已经关闭，但欧洲各地的俱乐部仍然能够增加自己的阵容。

皇家马德里一直与埃里克森联系在一起，但雷德克纳普认为热刺必须避免任何进展，并承担一定的风险。

他们看到一名丹麦国脚在替补席上做出了重要的贡献，以3-1战胜阿斯顿维拉，拉开了2019-20赛季的序幕，他对球队的价值得到了强调。

前热刺中场雷德克纳普在赛后接受《每日邮报》采访时说:“我需要举起一座奖杯。”“卡拉宝杯、足总杯、英超或欧冠。“如果热刺对奖杯很认真，那么克里斯蒂安·埃里克森必须留下。

上周六，阿斯顿维拉1-0领先的时候，波切蒂诺转向替补席。埃里克森来了，你想，‘我以前看过这集’。你知道热刺会赢。丹麦人决定比赛，热刺知道这一点。当球在后场时，他们想把球传给埃里克森。在中场的时候，他们寻找埃里克森。他只上场26分钟，但没有前锋创造（比他）更多的机会。埃里克森的合同陷入僵局，丹尼尔·列维可能会在9月2日欧洲转会窗口关闭前卖掉他。那将是一个错误。如果你想成功，就留下埃里克森吧。”

热刺渴望在2020年结束对重大奖杯的漫长等待。

波切蒂诺的球队上赛季进入了欧冠决赛，但在对阵利物浦的比赛中失利，目前仍在等待自2008年夺得联赛杯以来的首个冠军奖杯。