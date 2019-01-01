小雷：埃利奥特货真价实 他的表现令人难以置信

这位前红军球星赞扬了这位年轻球员，尽管利物浦在八强中惨败给阿斯顿维拉。

前利物浦中场球员杰米·雷德克纳普周二对红军少年哈维·埃利奥特留下了深刻的印象，他说这名少年攻击手看起来“货真价实”。

埃利奥特是利物浦在联赛杯四分之一决赛中对阵阿斯顿维拉的众多年轻球员之一，这支球队正在为周三在卡塔尔与蒙特雷的俱乐部世界杯比赛做准备。

红军的阵容是俱乐部历史上最年轻的球队，U23主帅尼尔·克里奇利在克洛普缺席的情况下带领了一支平均年龄只有19岁182天的球队。

尽管利物浦0-5输掉了比赛，但这支年轻的球队在与维拉的比赛中表现得更好，埃利奥特在右路的表现尤其令人印象深刻。

这位16岁的球员在上赛季为富勒姆效力时成为了英超最年轻的出场球员，他的努力赢得了雷德克纳普的赞扬。

“哈维·埃利奥特——我们在看着他，他才16岁。从第1分钟开始，他就在努力抢球。他看起来货真价实。”雷德克纳普在天空体育上说。

他补充道：“他做了一些事情，但有一两次传球——我不知道为什么——有些左脚球员很有天赋。他们（利物浦一线队）用三名中场球员的打法，他是不是像维纳尔杜姆那样是个禁区到禁区的球员？可能不会。但他今晚的表现令人难以置信。他没有在比赛结束时感到疲劳。”

埃利奥特还受到了前阿斯顿维拉中场球员李·亨德利的赞扬，他挑选了这位少年作为当晚利物浦的杰出球员。

“他进入了10号位置，他有这个能力。”亨德里说：“他是从右边进来的。你会注意到那些与众不同的年轻人。他全神贯注地注视着前方的一切。”

尽管比分是5-0，但双方的射门次数也不相上下。

这让雷德克纳普对这支利物浦留下了深刻的印象，因为他认为比赛不如比分显示的那样悬殊。

“他们看起来很冷静，这看起来不像一场4-0的比赛。”他在中场休息时说：“在10-15分钟里，利物浦看起来很棒——他们看起来就像主队。”