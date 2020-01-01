小赖特：与西汉姆比赛延期会导致曼城失去动力

前蓝军球员认为冬歇和一场主场比赛的取消可能最终会对瓜迪奥拉的球队不利。

赖特-菲利普说，曼城对西汉姆的比赛应该尽快重新安排，这样英超冠军才不会失去动力。

瓜迪奥拉的球队原定于周日在伊提哈德球场迎战铁锤队，但由于“西亚拉风暴”造成的极端天气状况，比赛被取消了。

其他球队

曼城在过去的10场比赛中赢了9场，但是在本月初0-2不敌热刺，从而利物浦在积分榜上的领先优势扩大到了22分。

蓝月亮本可以凭借战胜西汉姆得到鼓舞士气的反弹，但是现在由于英超联赛的冬季假期的安排，他们必须等到12天之后才能在皇权球场挑战莱斯特。

小赖特更希望看到他的老东家早日回到球场上，这样球队的动力水平才能在持续到赛季末。

“对我来说，(一场比赛推迟)总是很艰难。你建立了这么多的情绪，准备上场获得胜利，然后发生了这个。说实话，这有点让人泄气。我想作为一名球员，我宁愿这个周末重新安排比赛。”这位前曼城边锋告诉天空体育。

“我认为更多的是‘你把重赛放在什么时候？’对于曼城来说，排名靠前的球队甚至垫底的球队，如果你在那个时候进入状态，寒假几乎可以打破这种状态，当你回来的时候，你可能会有相反的表现。”

“这是一个艰难的过程，尤其是当你休假回来后，还要保持这种势头。”

然而，小赖特承认，对于斯特林来说，这次休息可能是一个“完美的时机”，因为他在腿筋受伤后正在努力恢复。

“说实话，我宁愿一直打下去，但就像你说的，现在的比赛已经大不一样了，”这位前英格兰国脚说。“也许这对腿筋受伤的斯特林来说是件好事，这可能是他恢复的最佳时机，并为之后的恢复做好了准备。”

利物浦似乎注定要在5月迎来他们30年里的第一个联赛冠军，他们在25场联赛中赢了24场，同时他们的不败纪录也延伸到了42场顶级联赛。

赖特-菲利普斯说，曼城应该把注意力放在他们自己的状态上，而不是利物浦现在的状态，因为他认为在接下来的几个月里，克洛普的球队出现问题的可能性很小。

“我不会太担心他们的表现。我认为他们做得很好。我只是认为他们的问题是做得太好了，他们甚至没有丢分——他们只是一直在赢。”

“如果你回到赛季，就像之前‘不败球队’一样，他们会因为平局失分，而利物浦把那些平局变成了胜利，这使得追上他们更加困难。”

瓜迪奥拉并没有在这个赛季中的连续两场比赛首发相同的十一名球员，但小赖特认为轮换是为了保持士气，他补充说：“我认为每个球员都很艰难,但团队和他对每个球员的标准，他必须安排轮换让球员快乐。”

“这是一个棘手的问题。正常情况下，这从来都不是问题，所以现在听到这样的安排会很有趣。”