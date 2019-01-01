小豌豆抵达西班牙 将加盟塞维利亚

这位墨西哥国脚将在转会截止日期前回到西甲，实现他离开西汉姆的愿望。

“小豌豆”哈维尔·埃尔南德斯在转会塞维利亚之前已经抵达西班牙。

这位西汉姆前锋受到媒体和球迷的欢迎，并同意在塞维利亚队的徽章旁边拍照。

随着这位墨西哥国脚在9月2日转会截止日期前回到西甲，交易的公告预计将在接下来的几个小时内公布。

西汉姆预计将从这名前锋那里得到1000万欧元(900万英镑/ 1100万美元)，他的合同还有10个月。小豌豆准备和塞维利亚签下一份为期三年的合同，西甲球队将继续度过一个非常忙碌的夏天。

这位31岁的前锋结束了两年多的铁锤生涯，在离开勒沃库森后，他为俱乐部打进了16粒英超进球。

小豌豆此前曾表示，他希望离开西汉姆，尽管他已经随队开始了本赛季的英超比赛，并在对阵布莱顿的比赛中打入一球。然而，在战胜沃特福德和诺维奇的比赛中，他都缺席了比赛。在递交了正式的转会申请后，他对布莱顿进球成为了他在铁锤的最后一个进球。

小豌豆将回到西甲，他曾在2014-15赛季租借到皇家马德里的一个赛季。他在那个赛季的西甲联赛中打入7球。

尽管经常有传言说他将加盟一支美国大联盟球队回到北美，但小豌豆将继续他2010年从芝华士加盟曼联时开始的欧洲之旅。小豌豆在曼联的日子里打进了37个英超进球，并在红魔赢得了两个英超冠军。然而，在弗格森爵士离开老特拉福德后，他就失宠了，在去勒沃库森之前，他去了马德里一个赛季。在德甲，这位墨西哥球星重振雄风，在加盟西汉姆之前的两个赛季为这家德国俱乐部攻入18球。

在维萨姆·本·耶德尔8月份以4000万欧元的价格离开塞维利亚前往摩纳哥之后，小豌豆将成为塞维利亚锋线必要的补充。