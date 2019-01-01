“小豌豆”已在考虑未来 不排除赴美可能

墨西哥球星坦言，自己一直在思考未来的去向，愿意接受来自美国大联盟的邀请。

2010年，埃尔南德斯从墨西哥瓜达拉哈拉登陆老特拉福德。在这里，“小豌豆”不仅成为英超赛场最令人闻风丧胆的前锋之一，还曾两次跟随曼联赢得了英超冠军。但2014年，墨西哥人还是被租借到皇马效力，次年正式转会德甲劲旅勒沃库森。

不过这段远离英伦半岛的经历并算不上成功。2017年，31岁的埃尔南德斯重返英超，加盟了伦敦球队西汉姆联。两个赛季之后，他还是无法恢复到自己在红魔时期的巅峰状态。

今年9月，墨西哥人与塞维利亚签下了一份为期3年的合同，他希望帮助球队跻身西甲前三。不过到目前为止，他7次出场仅有1球进账。

当被问到是否会考虑在未来某个时间点前往美国接受新挑战时，埃尔南德斯明确地告诉LA Times：“是的。”

“我一直在考虑自己的未来。我希望接受任何可以接受的机会。”

“大联盟一直在进步。这也是一个机会。每个联赛都是机会。”

此前有消息称洛杉矶银河可能成为埃尔南德斯的下一站，毕竟俱乐部需要一名锋线悍将来填补伊布走后的孔雀。

如果成行，他将追随自己同胞卡洛斯-贝拉的脚步。后者上赛季在大联盟出场31次，打入34球。

不过现在的埃尔南德斯仍将专注于为塞维利亚效力。他们在14轮西甲联赛过后，仅以1分之差落后于领头羊巴萨和因净胜球屈居次席的皇马。