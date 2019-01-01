小角度逆足破门 网友：萨拉赫该赢得诺贝尔奖

埃及人在一个看似不可能的角度完成进球，使得卫冕冠军以小组第一的身份晋级。

默罕默德·萨拉赫在欧冠对阵萨尔茨堡的关键比赛中为利物浦打进了精彩的第二球，这在推特引起了一片热议。

在开球之前，红军还未能确保从小组出线，而那不勒斯在半场以3-0领先给利物浦带来了更大的压力。上一支在小组赛中被淘汰的卫冕冠军是2012年的切尔西。

萨拉赫在上半场比赛中错失了一些不错的机会，而萨尔茨堡需要赢得这场比赛才能晋级。

中场休息时，双方互交白卷，但纳比·凯塔在下半场攻入一球，缓解了人们对利物浦的担忧，但正是萨拉赫的精彩进球确保了利物浦的三分，并在社交媒体上引起轩然大波。

这位埃及国脚抢断了萨尔茨堡后卫杰罗姆·昂圭内无力的头球，萨拉赫形成单刀之势，然后过掉门将斯坦科维奇，用右脚以一个看似不可能的角度破门得分。

推特网友roger bennett （@rogbennett）称赞道：“莫·萨拉赫应该凭借这一诡秘的魔法获得诺贝尔物理学奖：他绕过守门员，用逆足在小角度不看球门就射门，用旋转找到球门的下角。在眨眼之间完成心算。”