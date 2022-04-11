小罗：巴萨仍有希望逆转皇马夺冠 一切皆有可能

罗纳尔迪尼奥表示，他相信巴萨仍然可以击败皇马获得本赛季的西甲冠军。

巴萨本赛季在科曼的带领下开局不利，在积分榜上一度滑落到第九位，科曼随后在10月被解雇，俱乐部传奇人物哈维在次月被任命为球队新帅。

哈维表示，他打算恢复俱乐部失去的身份感，并在一月份一些精明的签约的帮助下，逐渐将巴萨拉回到了欧冠席位中。

巴萨在冬窗签下了费兰-托雷斯、奥巴梅扬、阿尔维斯和阿达马-特劳雷，这四个人都迅速融入，帮助球队缩小与领头羊皇马的差距。

3月20日以4-0战胜皇马强调了巴萨的进步，罗纳尔迪尼奥仍然相信他们可以夺得本赛季的西甲冠军。

小罗曾在2003年至2008年效力于巴萨，并赢得两座联赛冠军和一座欧冠冠军，他告诉《世界体育报》："我们很高兴看到巴萨再次发挥出色，我认为一切皆有可能。”

"我希望如此，作为巴萨球迷，我希望事情进展顺利。"

罗纳尔迪尼奥接着赞扬了他的前队友哈维，他说道："哈维回来了，给我们带来了希望，作为朋友和前队友，这让人们和我都很兴奋。”

"当他还是一个球员的时候，他就已经对当教练有了自己的看法。”

"他指导了比赛，我也很好地看到了他的执教水平，他让我们想再次观看巴萨的比赛。"

巴萨在过去15场西甲比赛中保持不败，目前他们在积分榜上排名第二位。