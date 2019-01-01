小罗看好热刺捧杯欧冠 波叔惊喜不已大喊“哇哦”！

传奇巴西人承认了白百合队的实力，并相信他们能够向欧洲冠军奖杯发起真正的挑战。

波切蒂诺有些震惊地表示，他将“尊重”罗纳尔迪尼奥最近的言论，即托特纳姆热刺能够在2018-19赛季的冠军联赛中一路高歌猛进，而这支伦敦球队从未举起过俱乐部足球中最令人垂涎的奖杯。

热刺本赛季开局不错，起初与曼城和利物浦并驾齐驱，但由于年初以来的一系列表现不佳，热刺在联赛的竞争中逐渐落后。

然而，波切蒂诺的球队仍然在欧洲赛场上奋斗，并在第一回合后1-0的领先瓜迪奥拉的球队，这位阿根廷人的前巴黎圣日耳曼队友认为热刺没有理由不能赢得今年的冠军联赛冠军。

“为什么热刺不能赢得冠军杯？”罗纳尔迪尼奥告诉记者说，“因为他们之前没有参加过比赛？还是因为他们从来没有赢过？每一支赢得冠军联赛的球队都必须从第一次赢得冠军开始。”

“他们对曼城的比赛结果表明，他们可以和最好的球队竞争。曼城是最好的球队之一，拥有一些最好的球员。在这个阶段，他们会相信自己可以一路走下去。”

“如果他们能发挥出自己的水平，那么也许他们就会赢。”

波切蒂诺经常对球队目前在前场进攻上能取得的成就轻描淡写，并指出在俱乐部为未来建设新球场而投入时间和金钱的同时，缺少球员的引进。

然而，在听到罗纳尔迪尼奥的声明后，他的心态更加积极了。

“为什么不呢？”阿根廷人在新闻发布会上说：“哇，他对足球很了解，我会尊重他的。当我们一起在巴黎圣日耳曼踢球时，他是一个伟大的队友。我们一起在球场和训练场度过了一些美好的时光。”

“我从他身上学到了很多——大笑、微笑、跳舞。如果你想踢得好，你必须开心和微笑。我从巴西球员身上学到了很多东西，但是和罗纳尔迪尼奥一起度过了将近三年的时光真是太棒了。”

“在足球中，任何事情都有可能发生，就像在生活中一样。你必须相信自己，相信自己的能力和实力。像罗纳尔迪尼奥这样的人认为你有能力赢球是件好事。这增加了我们的信念。”

“也许我们有能力打败像曼城这样的强队。”