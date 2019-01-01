小罗：梅西是他的时代的最佳 但历史最佳很难说

这位前巴塞罗那球星不愿将阿根廷人与贝利和马拉多纳相提并论，但他表示，在他这一代人中，没有人比他更好了。

罗纳尔迪尼奥认为，巴塞罗那球星莱昂内尔·梅西只能被认为是他这一代人中最优秀的球员。

39岁的罗纳尔迪尼奥曾是阿根廷人在诺坎普的队友，他曾效力巴塞罗那，当时梅西刚刚开始在首发阵容中取得突破。

从那时起，梅西已经成长为足球界毋庸置疑的超级巨星之一，最近他获得了创纪录的第六个金球奖，同时创造了一系列在未来几年都不太可能被打破的纪录。

但是，尽管罗纳尔迪尼奥相信他的前队友应该得到所有的荣誉，他却不愿意把他放在贝利和马拉多纳之前。

“我不能说梅西是有史以来最好的，但他是他那个时代最好的，”他在墨西哥与墨西哥联赛前球星一起踢了几场表演赛后对EFE通讯社说。

“我不喜欢比较，因为很难确定谁是历史上最好的，有迭戈·马拉多纳，贝利，罗纳尔多。”

罗纳尔迪尼奥曾为巴黎圣日耳曼、AC米兰以及巴塞罗那效力，他本人就是前金球奖得主，他在带球时的天赋和想象力赢得了全世界球迷的喝彩。

他代表巴西国家队出场97次，攻入33球，帮助巴西队赢得了2002年日韩世界杯的冠军。在那届赛事中，他与罗纳尔多和里瓦尔多组成了3R进攻组合。

梅西也许在国际舞台上没有获得同样的成功，但他在巴塞罗那俱乐部层面的成就是无与伦比的，他是俱乐部历史上的头号射手，在702场比赛中打进617球。