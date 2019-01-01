小罗成为巴西旅游大使 但他护照还被扣着

这位前巴萨球星回到了自己的祖国，并被赋予了一个具有讽刺意味的新角色。

尽管无法离开巴西，罗纳尔迪尼奥还是被任命为巴西新任旅游大使之一。

现年39岁的桑巴传奇曾赢得2002年世界杯冠军。今年5月，由于未能缴纳与环境破坏有关的罚款，巴西当局维持了扣押他护照的原判。

罗纳尔迪尼奥和他的兄弟被判于2015年在瓜伊巴湖非法捕鱼，当时他们没有在永久保护区获得适当的许可证。

2018年11月，两人被判有罪，被处以850万美元的罚款。由于未能支付罚款，巴西最高法院决定阻止罗纳尔迪尼奥离开巴西。

这位前巴塞罗那和AC米兰球星被困在了自己的祖国，在接受了一个推广巴西旅游业的角色后，他试图充分利用自己的这种不确定状态。

“旅游业对于创造就业机会和恢复我们在国际上的形象非常重要。”罗纳尔迪尼奥在周四的仪式上说。

这位2005年金球奖得主因自愿接受新角色而受到巴西旅游协会市场与公共关系总监奥斯瓦尔多的赞扬。

“以罗纳尔迪尼奥为例，他在自己的社交网络中拥有近1亿名粉丝，他自愿帮助我们，无偿为爱国主义付出。这种态度是无价的。”

“仅仅向美国和加拿大这样的国家发放签证，我们国家的需求量就已经增长了200%以上。我们将越来越多地投资，甚至在智能产业方面，以实现我们的目标。”

在挂靴后，罗纳尔迪尼奥成为2016年夏季残奥会的形象大使，并出席了2018年俄罗斯世界杯的闭幕式。