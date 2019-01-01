小白选出个人西甲最高光时刻：我最喜欢开始

巴萨球星在俱乐部赢得了很多奖杯，但最让他难忘的时刻是在最开始的时候。

在他无数的团队和个人冠军头衔中，巴塞罗那的伟大球员伊涅斯塔说他的处子秀是他在西甲的巅峰时刻。

这位35岁的中场球员在诺坎普16年的职业生涯中成为了世界上最优秀的中场球员之一。

伊涅斯塔目前效力于日本的神户俱乐部，他在442场联赛中打进35粒进球和送出87次助攻，只有梅西在巴萨赢得的座奖杯数比他获得的要多。

他还赢得了两届欧洲冠军杯和2010年西班牙世界杯，在约翰内斯堡对阵荷兰的决赛中打入制胜一球。

尽管他在巴萨赢得了所有的奖杯，伊涅斯塔还是选择了他的处子秀作为他最具标志性的时刻。

伊涅斯塔说：“我有过机会踢了很多年的比赛，经历了独特的时刻，赢得了西甲冠军，赢得了重要的比赛，获得了国家德比和其他荣誉。有困难的时刻，但总的来说，这是伟大的。能在这么高的水平，在最好的联赛中呆这么长时间，对我来说是真正的骄傲。”

“因为我喜欢开始，我最标志性的时刻是我在西甲对阵马略卡的处子秀，然后在诺坎普对阵韦尔瓦。”

在诺坎普的日子里，他也有着和许多顶级西班牙国脚一起踢球的美好回忆。

“布斯克茨，约尔迪·阿尔巴，哈维，普约尔，大卫·比利亚……足球的好处是你能遇见伟大的人，你能与他们分享许多事情，在过去的很多年里，”他说。“有些人你会和他们保持联系，有些人则不会，但总有美好的回忆。”

伊涅斯塔也承认，在足球之外保持兴趣是很重要的。

“作为一名足球运动员，你从来没有那么多的业余时间，现在更少了。”他补充道。“你尝试着拥有一些业余爱好或消遣，这些事情会让你把时间从比赛之间挤出来。我们家从2010年开始经营的酒厂是一个非常好的项目。还有“Mikakus”系列运动鞋。我们尝试做不同的社会项目，让你保持兴奋和兴趣。”

伊涅斯塔还透露了他的父亲是如何对他的职业生涯产生最大影响的。

伊涅斯塔说“”“父亲是我职业生涯中最重要的人物。他不是我的教练，从来也不是，但从很小的时候我就一直和他在一起，他是第一个在我们家的院子里给我一个塑料足球的人。”

“我总是听他的话。他给了我他的建议。最重要的是，他总是告诉我，最重要的意见是来自我的教练。我必须按照教练告诉我的去做，这一直是非常重要的。”

他继续说道：“我一直很清楚自己想做什么，这对我来说一直是最重要的。我的主要目标一直是学习成为一个更好的球员，永远尊重我周围的人。这就是我的道路。”

“也许我会做一些不同的事情，我不知道。有些事我做得很好，有些事做得不太好，但这就是生活。当你犯了错误，你可以改正，然后继续前进。”