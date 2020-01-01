小球队生存告急 英格兰足球金字塔在崩溃边缘？

英超联赛享有丰厚的电视转播收入，这使得其在转会市场上具有强大的实力，但较低级别的俱乐部在疫情后面临着暗淡的未来。

比赛可能会继续进行，转会窗口也会分散人们的注意力，但现实情况是，新型冠状病毒正对英格兰足球的大片地区造成潜在的致命伤害。

像曼联这样的顶级球队本赛季可能会损失大约1.4亿英镑，但英超的电视转播收入提供了一定程度的财政弹性。转会市场的活动反映了这一点。

进一步的影响无疑会更加严重，首相鲍里斯·约翰逊取消了10月1日部分重新开放足球场的计划。

其他球队

英国数字、文化、媒体和体育大臣、下院议员奥利弗·道登呼吁富裕的英超俱乐部“站出来”，支持联赛金字塔底层的俱乐部。

英格兰俱乐部在上个赛季因为门票收入丢失而损失了5000万英镑，看来又要再损失2亿英镑了，这可能会给许多历史机构敲响丧钟。

由英格兰第五和第六梯队组成的国家联赛获得了政府的资助，可以继续参赛，但前景不容乐观。

谁出钱支持足球？对这个问题的回答因俱乐部、联赛、甚至个人而异。

一些英超俱乐部并不热衷于投资太多，因为他们面临着自己的问题。伯恩利主教练肖恩·戴奇坚信适者生存的精神，即使是在这项运动迫在眉睫的金融危机中。

“这是否意味着每个非常成功的对冲基金经理都会这样对待那些不太成功的对冲基金经理？”戴奇上周问道。

“那些幸存下来的餐馆会照顾那些没有生存下来的餐馆吗？如果你要把它应用到足球上，你就必须把它应用到每一个人和各行各业上。”

在这种情况下，英超已经通过税收以及通过联赛和海外支付的转会费，为经济注入了大量资金。

在争论的另一方，那些金字塔下的人认为他们的价值被忽视了。

哈罗盖特镇可能是目前规模最小的英格兰职业联赛俱乐部，俱乐部成立106年以来，他们上赛季通过附加赛才第一次达到英乙。他们期待着在主场与强队交手以作为回报。

主帅西蒙·韦弗承认，尽管球队取得了巨大的成就，但他们的资金正在迅速流失。

“我们在任何联赛中都没有追求过升级，也没有大把花钱。”韦弗告诉够力足球：“对我们来说，升级是关于人们职业生涯的时机，我们的组合，我们在场上和场下都有很好的性格。”

“升级得到的钱已经被用于球场的改善，特别是3G球场被改成草地。尤其是没有钱从大门进来，所以我们只是试图硬着上。”

“我发现回来会很难受，因为你不知道成功会给人带来什么，即使是一群普通的小伙子。我感觉很糟糕，因为我不想让孩子们认为我因为新型冠状病毒而不想奖励他们。”

“我无法像发奖金那样奖励他们。对于足球联盟来说，这仍然是一个来自国家联盟拨款的安全网。当你看新闻的时候，你会看到他们对国家联盟的评论，你会想，我们刚好及时跳了出来。”

哈罗盖特镇的故事将在周五晚的BT体育电影中讲述，这部电影的名字叫做“自豪的小镇”。

“每一个在这座金字塔的人都希望爬得更高。”韦弗说：“我们认为，在培养了这么多低级别球员之后，我们确实可以进入顶级联赛。”

“所以，希望我们在讨论资金问题时能考虑到这一点。如果这个数字下降，那么就会有很多人失业，这将永远改变游戏规则。”

“希望英超能考虑到这一点。我理解戴奇的言论，那就是其他任何行业也一样，(他们都会倒闭)。”

“但足球金字塔确实是这样运作的，你向最高层输送球员，他们会因为产品更好而获得喝彩和荣耀。”

英超联赛的支出仍然很大，足球指数通过经济商业研究中心委托进行的一项研究表明了这一点。欧洲高达99%的转会赤字预计将被英格兰顶级联赛吸收，因为其他联赛都在寻求收支平衡。

历史上，英超联盟总是花费最多，收回的费用最低，但今年的差距将更加明显。

经济商业研究中心的高级经济学家巴勃罗·沙赫解释了英超联赛的困境。

“在英超联赛中，仅在今夏转会窗口交易球员后，他们就已经花费了7亿英镑，这实际上比去年夏天还要大。”沙赫告诉够力足球。

“英超联赛对其他联赛来说是一个重要的收入来源，他们持续的支出对于英冠及英冠以下的俱乐部来说是个好消息。”

“有一个财政问题需要解决，因为如果英格兰足球结构崩溃，只留下英超，这将影响他们获得球员。”

“英超俱乐部在短期内受到一定程度的保护，但他们的收入在一段时间内可能仍将保持较低水平，未来的转播和赞助收入可能会受到影响。”

“足球俱乐部，更广泛地说是体育俱乐部，作为政府提供支持的更有针对性的方式的一部分排在了榜单的前列。通过税收、就业、消费支出和旅游；当地经济可以盈利，这将在短期内影响政府的收支平衡。”

现在的问题是足球有多重要，谁将在短期内拯救它。长期来看，问题依然存在，因为有预测称，英国经济要到2023或2024年才能恢复到疫情之前的水平。

这些都是足球无法控制的因素，但最重要的是这项运动能以最好的状态生存。