小法谈为何离开阿森纳：当时队内仅有两人和我同一级别

西班牙人表示自己在酋长球场的最后一段时间肩上的压力太大了。

法布雷加斯透露了他九年前离开阿森纳的原因，他承认自己会在输球后痛哭流涕，同时指出范佩西和纳斯里是当时仅有的两名在“精神和技术上”达到他这个水平的球员。

温格在2003年从巴塞罗那著名的拉玛西亚学院签下了法布雷加斯，在加盟北伦敦豪门一个月以后，这位西班牙中场就成为了俱乐部历史上最年轻的一线队球员。

这位前西班牙国脚在枪手的303场比赛中都有着出色的表现。他出色的传球，饱满的激情和在中场的战斗风格让他成为了球迷的最爱。

其他球队

然而，对他而言，如果没法赢得一座奖杯就不能算作真正的成功，在他效力阿森纳的9年里，他唯一得到的主要奖项只有一座足总杯，

最终，法布雷加斯选择在2011年回到了巴塞罗那，之后又加盟了切尔西，而现在，他来到了法国，效力于法甲劲旅摩纳哥。

这位32岁的球员现在已经公开了他为什么会做出离开酋长球场的决定，他坚称当时的阿森纳在国内和欧洲赛场上的竞争力不足，每当与其他豪门竞争时，自己都会感到“孤独”。

“我是队长，我总是觉得自己压力很大，”法布雷加斯告诉Arseblog。“我必须带领球队赢得一些东西，为此我付出了一切。有时候，我会在输球后回到家中哭泣。”

“这一切曾经让我很痛苦，并因此彻夜难眠。特别是在输掉一场比赛后，你在大巴上很难过，然后你会听到身边的一些队友在笑，讨论他们一会儿要去哪里。”

“这种情况持续了好几年。我们踢着美丽足球，我也很喜欢这样的足球。但我给自己施加了很大压力，让自己去包办一切，这让我一度感到有些孤独。”

“特别是在最后的两三年里，我觉得队内只有范佩西和纳斯里是唯一在精神上和技术上都和我处于同一水平的球员——这并不是傲慢，这是我当时真实的感觉。”

“无数事情充斥在我的脑海中，我不得不承认我有些空虚，我的精神、身体、灵魂都被掏空了，我知道我付出了一切，我也知道俱乐部本可以签下一些球员，但最终却没有签下。”

“看到某些球员的行为以及其他类似的举动，让我产生了离开的念头，如果不是因为这些，我不会选择在那时候离开阿森纳。”