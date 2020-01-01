小法：姆巴佩能在皇马立足 阿扎尔拥有美好未来

这位前巴萨球星谈到了老东家死敌皇马的一些情况，他认为巴黎圣日耳曼球星姆巴佩能够在皇马立足，并认为阿扎尔众将征服伯纳乌。

摩纳哥中场法布雷加斯声表示，巴黎圣日耳曼王牌姆巴佩拥有着符合皇马的能力和踢球风格，这些特质能够让他在在伯纳乌取得成功。

在过去的一年里，姆巴佩一直被和白衣军团联系在一起，很多人认为这位法国世界杯冠军成员转会加盟西甲豪门只是时间问题。

事实上，齐达内毫不掩饰他对这位21岁的球员的赞赏。姆巴佩本赛季总共为法甲冠军在各项赛事中打入30球，并贡献了17次助攻，给人们留下了深刻印象。

其他球队

法布雷加斯出自皇马死敌的巴萨青训，而现在他正效力于法甲劲旅摩纳哥，成为了姆巴佩所在的巴黎圣日耳曼的主要联赛对手，他相信这家位于西班牙首都的豪门非常适合这位总有一天会捧起金球奖的年轻射手。

“他是一个渴望成为最好的球员的年轻人。”法布雷加斯告诉Estudio Estadio。“从他的踢球风格来看，他能够很好地融入皇马这样的球队。”

除了姆巴佩，另一位据说引起了皇马兴趣的球员是雷恩小将爱德华多·卡马文加，不过面临着巴萨的竞争。

法布雷加斯也是一名中场球员，他在法甲联赛中与这位17岁小将有过正面交锋，他承认这位年轻人在球场上的表现比他的实际年轻要成熟很多。

“在身体层面，他很野蛮，很强壮，”他补充道。“他看上去拥有非凡的头脑。”

法布雷加斯也承认他过去曾有机会加盟皇马，不过在他决定在离开阿森纳的时候，最终选择重新回到了自己的青训俱乐部。

“我已经在其他场合提到过了，”西班牙人表示。“与皇马签约的可能性挺大的，但最终，我想去的地方是巴塞罗那。”

也有传言说马德里竞技也曾对他感兴趣。虽然法布雷加斯不愿证实这是事实，但他承认另一支西班牙球队曾询问过他加盟的可能性。

法布雷加斯苦笑着表示:“不管是哪家俱乐部，都已经是过去的事了。那都是至少两三个赛季以前的事情了。”

除了上面两位法甲的年轻人，法布雷加斯还谈到了自己效力切尔西时的队友——阿扎尔，尽管这位比利时国脚还没有完全适应皇马，但这位蓝军名宿认为自己的老队友仍然在西班牙首都拥有着美好的未来。

去年夏天，阿扎尔以1亿欧元的价格从切尔西转会到了伯纳乌，终结了这一已经持续时间很长的转会流言。

这位比利时国脚在斯坦福桥度过了7年的时光，被认为是世界上最优秀的球员之一，但是在皇马的第一个赛季，他的表现却没能达到应有的高度。

在过去的10个月里，伤病极大地限制了阿扎尔对白衣军团的贡献，自从2月22日在对阵莱万特的比赛中脚踝骨折后，他就再也没有为球队出场过。

法布雷加斯对他的前切尔西队友在伯纳乌第一年的表现并不感到惊讶，尽管他认为阿扎尔将在皇马度过一段艰难的岁月，但他也相信这名边锋终将在伯纳乌迎来自己的时刻。

他告诉RTVE:“阿扎尔已经在马德里踢了几场不错的比赛，但我确实看到他有时有点不自然。他一直都是那种在赛季初会遭遇不顺的球员，尽管如此，我依旧预测他会在皇马取得美好未来。”

在加盟皇马以来，阿扎尔只代表齐达内参加了15场比赛，并且只为球队贡献了1粒进球。

除此之外，法布雷加斯还回应了皇马门将库尔图瓦有关西甲冠军归属的言论，他并不认同这位前切尔西队友的观点。

“如果西甲像法甲一样结束，那巴萨的冠军实至名归。西班牙的联赛没有停下来，我知道这源于热爱。”

西甲官方正计划在6月份重启联赛，目前各大俱乐部已经逐渐开启新型冠状病毒检测并回归训练场，进行个人训练。