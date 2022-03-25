“小时候看卡洛斯和小罗，如今普特拉斯是我的参考对象”——西班牙NXGN新星谈金球奖得主对自己的影响

皇家贝蒂斯的青少年明星安德莉娅-梅迪纳将巴塞罗那明星阿莱克西亚-普特拉斯描述为"现在每个人的参考点"，并将她的成就描述为"西班牙女足的又一进步"。

这位17岁的球员在2022年NXGN女足名单中排名第8，2020年1月她在贝蒂斯首次亮相，当时她只有15岁。

现在，她已经在一线队站稳了脚跟，并且正在成为一名真正的左后卫新星——鉴于她把阿尔巴和罗伯托-卡洛斯视作自己的其他偶像，这并不奇怪。

在接受够力足球的独家采访时，梅迪纳谈到了她小时候和现在的榜样。

她说道："我父亲经常给我看罗伯托-卡洛斯和罗纳尔迪尼奥的视频。他们是我的参考对象。”

"当我还是个小女孩时，在我的时代还没有女性球员榜样，但现在小女孩确实有女性榜样。”

"我非常喜欢阿尔巴，虽然人们经常批评他，但我认为他是一个非常好的球员，进攻性很强，防守性也很强。”

"还有来自女足的球员。阿莱克西亚-普特拉斯，她现在是每个人的参考对象，对我来说也是如此，因为她取得了迄今为止没有人取得的成就，我认为这非常好。”

"我认为阿莱克西亚赢得金球奖是西班牙女足的又一进步，因为不管你是否喜欢，这意味着女足被更多人关注，有更多的女足球员，这对她和我们来说都是非常大的进步。”

"我认为自己处在这个时代是一种特权，因为例如（贝蒂斯队友）安吉拉-索萨或保利塔都没有我现在这样的机会来为女足奋斗，我希望能实现更多的事情。”

梅迪纳还表示西蒙-拜尔斯——有史以来获得最多荣誉的体操运动员——是她在足球之外钦佩的人。梅迪纳说道："她是一个为体育付出一切的人，她非常勇敢，因为她因心理健康问题而离开了奥运会。我认为她是一个值得敬佩的人。"

谈到自己在如此年轻的时候就融入了一线队，作为贝蒂斯球迷长大的梅迪纳回忆起她在首秀那一周的紧张情绪。

"我记得在一周前，我已经知道我将被征召，因为保利塔有五张黄牌在身，所以他们告诉我，我可能会被征召，"她回忆道。

"那一整周都是紧张、不确定的一周，因为对于一个15岁的女孩来说，能和一线队一起上场并有机会完成首秀是不可思议的。我当时超级紧张。我甚至无法穿上护腿板！"

"我认为我每天所做的工作有它自己的过程，"谈及自己成为一线队常客后的成长，梅迪纳说道。"我认为自己是一个快速和敏捷的球员，在比赛中展现了很多勇气。我想这就是我的特点。”

"有很多方面需要逐日改进，因为我认为在甲级联赛中，在那些懂得很多的队友身边，这是一个不断学习的过程。”

"我只有17岁。我还有很多东西要学，所以我认为我还有很长的路要走。"