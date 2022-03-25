“小时候看卡洛斯和小罗，如今普特拉斯是我的参考对象”——西班牙NXGN新星谈金球奖得主对自己的影响

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这位皇家贝蒂斯后卫表示巴塞罗那的明星球员是她和其他年轻女足球员如今仰望的人

皇家贝蒂斯的青少年明星安德莉娅-梅迪纳将巴塞罗那明星阿莱克西亚-普特拉斯描述为"现在每个人的参考点"，并将她的成就描述为"西班牙女足的又一进步"。

这位17岁的球员在2022年NXGN女足名单中排名第8，2020年1月她在贝蒂斯首次亮相，当时她只有15岁。

现在，她已经在一线队站稳了脚跟，并且正在成为一名真正的左后卫新星——鉴于她把阿尔巴和罗伯托-卡洛斯视作自己的其他偶像，这并不奇怪。

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在接受够力足球的独家采访时，梅迪纳谈到了她小时候和现在的榜样。

她说道："我父亲经常给我看罗伯托-卡洛斯和罗纳尔迪尼奥的视频。他们是我的参考对象。”

"当我还是个小女孩时，在我的时代还没有女性球员榜样，但现在小女孩确实有女性榜样。”

"我非常喜欢阿尔巴，虽然人们经常批评他，但我认为他是一个非常好的球员，进攻性很强，防守性也很强。”

"还有来自女足的球员。阿莱克西亚-普特拉斯，她现在是每个人的参考对象，对我来说也是如此，因为她取得了迄今为止没有人取得的成就，我认为这非常好。”

"我认为阿莱克西亚赢得金球奖是西班牙女足的又一进步，因为不管你是否喜欢，这意味着女足被更多人关注，有更多的女足球员，这对她和我们来说都是非常大的进步。”

"我认为自己处在这个时代是一种特权，因为例如（贝蒂斯队友）安吉拉-索萨或保利塔都没有我现在这样的机会来为女足奋斗，我希望能实现更多的事情。”

梅迪纳还表示西蒙-拜尔斯——有史以来获得最多荣誉的体操运动员——是她在足球之外钦佩的人。梅迪纳说道："她是一个为体育付出一切的人，她非常勇敢，因为她因心理健康问题而离开了奥运会。我认为她是一个值得敬佩的人。"

谈到自己在如此年轻的时候就融入了一线队，作为贝蒂斯球迷长大的梅迪纳回忆起她在首秀那一周的紧张情绪。

"我记得在一周前，我已经知道我将被征召，因为保利塔有五张黄牌在身，所以他们告诉我，我可能会被征召，"她回忆道。

"那一整周都是紧张、不确定的一周，因为对于一个15岁的女孩来说，能和一线队一起上场并有机会完成首秀是不可思议的。我当时超级紧张。我甚至无法穿上护腿板！"

"我认为我每天所做的工作有它自己的过程，"谈及自己成为一线队常客后的成长，梅迪纳说道。"我认为自己是一个快速和敏捷的球员，在比赛中展现了很多勇气。我想这就是我的特点。”

"有很多方面需要逐日改进，因为我认为在甲级联赛中，在那些懂得很多的队友身边，这是一个不断学习的过程。”

"我只有17岁。我还有很多东西要学，所以我认为我还有很长的路要走。"