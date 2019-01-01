小心驶得万年船 兰帕德：切尔西对坎特很小心

这位法国国脚中场本赛季一直无法为他的俱乐部和国家队持续效力，伤病的问题也越来越多。

在2-0战胜布莱顿的比赛中，切尔西中场球员恩戈洛·坎特再次因伤缺席，蓝军主帅兰帕德承认让这位法国国脚回归球队是至关重要的。

坎特目前的腿筋伤势给这位28岁的球员带来了一系列的挫折，他在上赛季因膝盖受伤无缘欧联杯决赛战胜阿森纳的比赛。

虽然上个赛季的出色表现让切尔西受益匪浅，但在坎特从日本的季前赛中提前回到伦敦接受膝伤治疗后，他的表现却给本赛季带来了更多的麻烦。

随后，他在8月下旬切尔西做客诺维奇之前脚踝受伤，这促使兰帕德联系了法国主教练迪迪埃·德尚，以确保坎特在最近一次国际比赛日中得到休息。

在战胜布莱顿的比赛中，坎特因腿筋拉伤缺席，兰帕德透露他希望坎特能够恢复健康。

兰帕德在斯坦福桥告诉记者：“我的感觉是他踢了很多比赛，这是因为他非常成功，对他所在的球队非常重要。目前，他受伤了。他只是受了一点小小的伤。我们只要做对就行了。我们只是很小心，和他一起工作是我的责任。医疗队正与他一起努力工作。我曾经是一名球员，如果你因为伤病错过了一个季前赛，那么你就得追赶。目前他正在迎头赶上，这不是他自己的错。他已经打满了四个赛季，还有一个接一个的国家队大赛。所以，小心一点是对的。让我们高高兴兴的。我们得到了一个结果，我们做得很好。有了恩戈洛，当我们让他去我们想要他去的地方时，我们和他在一起会更强大。”

在切尔西本赛季的10场比赛中，坎特只首发了3场，很可能缺席周中对阵里尔的欧冠比赛，同时缺席的还有安东尼奥·吕迪格和鲁本·洛夫图斯-齐克。