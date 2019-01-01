小将芒特主场首秀收获进球 打破陈年纪录

这位20岁的球员成为了自他出生以来第一位在英格兰教练的带领下为蓝军进球的英国人。

周日晚上，梅森·芒特打入了兰帕德时代的首粒英超进球，帮助切尔西1-0领先莱斯特城。

这名20岁的球员在禁区边缘将狐狸队的中场威尔弗雷德·恩迪迪的脚下球抢断之后射门破门得分。

在老特拉福德0-4输给曼联之后，这对切尔西的忠实球迷来说是一个可喜的景象。

凭借他的进球，这位英格兰U21国脚成为了自1996年以来首位在英格兰教练的带领下为蓝军进球的英国出生的球员。

而之前这样的情况还是发生仔丹尼斯·怀斯和前英格兰主教练格伦·霍德尔执教时期。

自从霍德尔在怀斯进球后不久就离开了俱乐部，之后又有三名英格兰主教练执教过切尔西，但都是暂时的。

格雷厄姆·里克斯在2000年执教过两场比赛，雷·威尔金斯和史蒂夫·霍兰德分别在2009年和2015年执教过一场比赛。

出生于1999年的芒特取得了他一生中从未见过的另一项成就。

根据Opta的报道，这名青训球员是自1997年1月保罗·休斯以来第一个在切尔西球迷面前首场比赛就取得进球的英格兰球员。

芒特希望他的进球不会停止，但是休斯只为俱乐部打进了一个，并且在第二个赛季初被租借去到斯托克波特郡。

上个赛季，芒特也为兰帕德踢过球，从切尔西租借到德比郡参加了英冠联赛。

他去年在公羊队的处子秀上就进球了，现在他在英超的主场处子秀上也进球了。

芒特在上周的老特拉福德完成了他的英超处子秀，在那场惨痛的失利中打满了90分钟，然后在周三的欧洲超级杯对阵利物浦的比赛中替补出场。

他在那场比赛的点球大战中打入一球，在两队经历了加时赛后都无法分出搞下，比分为2-2。

蓝军在点球大战中输掉了比赛，同队的年轻球员塔米·亚伯拉罕在12码处的失误将奖杯送给了默西塞德郡的球队。

周日对切尔西来说也是令人失望的，恩迪迪在下半场扳平比分，弥补了他之前的失误，与蓝军1-1战平。