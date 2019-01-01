小将敢做梦 切尔西会是今年欧冠上的黑马吗？

米奇·巴图亚伊和克里斯蒂安·普利西奇替补出场，帮助兰帕德这支令人兴奋的年轻球队以1-0战胜了去年的黑马。

也许有些时候不太顺利，但是切尔西确实享受到了他们应得的运气，周三晚上在阿姆斯特丹1-0战胜阿贾克斯的比赛证明了兰帕德的年轻球队可以在冠军联赛中蓬勃发展。

他们的赛季开局令人失望，蓝军在主场0-1输给瓦伦西亚的比赛中，他们缺乏顶级赛事的经验引发了诸多疑问。

不过，切尔西的球员显然学得很快。

在克鲁伊夫球场，他们找到了自己的好运气。客场取得的宝贵的三分是他们和H组榜首球队阿贾克斯积分持平，但因输赢关系而跃居他们之上。

兰帕德将会因为这场胜利而得到很多的赞扬——这是理所当然的。

他经常因为对年轻人的信任而受到赞扬，但在这个场合，他也应该因为他改变比赛的方式而受到赞扬——他派上了巴舒亚伊和普利西奇。

在吉鲁之前做出让巴特舒亚伊上场的的决定是一个大胆的决定，当比利时人在尾声阶段错失了一个辉煌的机会时，这个决定看起来可能会适得其反。

然而，就在比赛还剩4分钟的时候，在普利西奇出色的表现下，巴舒亚伊在横梁下射门成功。

阿贾克斯会觉得受到了不公平的对待，特别是在上半场VAR因为肩膀出现了一点点越位而判定昆西·普罗姆斯的进球无效。

然而，兰帕德将会为他的球队的防守感到高兴。

在上一个国际比赛日之前，蓝军在12场比赛中只有一场零封，现在，他们在四天的时间里，在两场比赛中取得了两场零封。

托莫里在中场犯了一个错误，给了范德贝克一个机会，但是这名后卫从那之后的表现就几乎完美。

的确，他变得如此自信，以至于一度在最合适的场合用克鲁伊夫式转身迷惑了哈基姆·齐耶赫。

蓝军几乎整场比赛都被荷兰队包围，但是托莫里和他的中卫搭档祖马坚持住了，特别是后者，已经完全从赛季初的困难中恢复过来。

祖马的力量在面对这种持续的攻击时经常发挥作用，但真正吸引眼球的是他的专注和意识。

鲁迪格和克里斯坦森的伤病可能会让他们相遇，但是托莫里和祖马在切尔西本赛季迄今为止最艰难的考验中脱颖而出。

必须说的是他们得到了边后卫塞萨尔·阿兹皮里库塔和马科斯·阿隆索的帮助。

阿隆索作为切尔西的第二左后卫开始了这个赛季，但是他现在在排名上已经超过了帕尔米耶里，他充分利用了竞争对手的不幸受伤，证明了他可以像进攻一样防守。

当然，阿兹皮利奎塔在俱乐部第350次亮相时的表现不会让人感到惊讶。这位永远值得信赖的队长无疑是防守线上的最佳选择，这在很大程度上要归功于他在最后时刻的两次关键的解围。

人们一如既往的在中场怀念坎特，但是若日尼奥和科瓦基奇不知疲倦的为这个榜样努力着。

在锋线上，亚伯拉罕没能，而卡勒姆·哈德森-奥多伊度过了难得的一天。

然而，最后，这无关紧要，因为兰帕德在正确的时间做出了正确的改变——就像他在周六斯坦福桥1-0战胜纽卡斯尔的比赛中所做的那样。

在阿姆斯特丹的比分是一样的，但这是一个更重要的结果。

切尔西在资源方面不是阿贾克斯，他们对年轻球员的依赖是在今夏转会禁令的压力下形成的，但蓝军的确拥有一支优秀的青训营和一支充满了优秀球员的一线队。

因此，虽然现在还处于初期阶段，但值得记住的是，去年这支荷兰球队出人意料地闯入了半决赛。

也许，只是也许，切尔西会在本赛季的锦标赛上留下同样深刻的印象。如果没有意外的话，至少早期的迹象是相当有希望的…