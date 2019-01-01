小将优先 曼联冬窗准备豪掷引进桑乔和哈兰德

埃德·伍德沃德可能会搁置德克兰·赖斯和马里奥·曼祖基奇的转会，转而追逐多特蒙德边锋和萨尔茨堡少年前锋。

曼联的目标是在一月份完成两笔大的转会，准备尝试签下桑乔和哈兰德。

曼联相信有机会与桑乔在一月份锁定交易，因为这名19岁的英格兰国脚受到了多特蒙德的指责。

桑乔在10月份从国家队比赛中回来后被主教练法弗尔移出了周末联赛的大名单并罚了款，原因是归队迟到。

桑乔接受了处罚，但在国际比赛日之前，在多特蒙德和对手拜仁慕尼黑的比赛开始后的第36分钟就被法弗尔换下，那场比赛多特蒙德0-4惨败拜仁。

俱乐部和球员之间潜在的紧张关系提醒了曼联的执行副主席埃德·伍德沃德，多特蒙德可能会在一月份批准桑乔的转会，但是之前他们认为任何交易都必须在赛季末完成。

伍德沃德讨论了被他称之为“机会主义”的转会的能力，他以购买马塔为例。莫耶斯还没有确定马塔是否是他想要加的球员，但当伍德沃德明确表示交易已经完成时，他很高兴地接受了他。

当伍德沃德向范加尔和穆里尼奥提出了他们不感兴趣的目标时，他们都感到很沮丧，尽管穆里尼奥在弗雷德的问题上有所缓和，因为担心没有其他中场球员会来。

因为伍德沃德保留了对转会策略的全面控制，并与格雷泽家族有直接联系，所以他能够比通过俱乐部扩展的球探网络寻找更快批准转会的球员。然而，随着桑乔成为今夏的确定目标，主教练索尔斯克亚很可能欢迎桑丘的提前到来。

曼联异常强劲的现金余额，最近一次报道是大约1.4亿英镑(1.81亿美元)，这意味着他们在达成一项可能耗资约1亿英镑(1.3亿美元)的交易之前，不需要补充任何资金。

尽快签下桑乔还有另一个动机。曼联很清楚桑乔想要经常参加欧冠联赛，如果他们能在明年1月的联赛中进入前四的位置，而不是在明年5月无法获得欧冠席位，将会给桑乔一个更有说服力的理由。

尽管周一宣布将增加1.4亿英镑的债务，但他们强劲的现金状况并没有发生太大的变化，这可能也会让他们提前与萨尔斯堡红牛19岁的前锋哈兰德(Haaland)达成交易。挪威国脚已经被索尔斯克亚的球队盯上了，一笔8500万英镑(1.1亿美元)的交易可能会达成，之后哈兰德将会被租借回奥地利俱乐部，直到赛季结束。

如果这两名球员都被签下，这将直接影响到德克兰·赖斯和马里奥·曼祖基奇的潜在交易，而他们两人也仍然在曼联的转会名单上。

曼联曾考虑冬季转会引进西汉姆联的中场赖斯，但这可能会被搁置到夏季，以便首先得到哈兰德和桑乔。

与此同时，伍德沃德有信心从尤文图斯签下33岁的克罗地亚前锋曼祖基奇来支持马库斯·拉什福德、安东尼·马夏尔和梅森·格林伍德的锋线阵容。

然而，如果哈兰德签约，他们将会放弃曼祖基奇，依靠年轻的前锋度过剩下的赛季。