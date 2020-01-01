小将不骄不躁 科隆博：这只是我在AC米兰的第一粒进球

18岁的科隆博为AC米兰攻入了第一粒进球，他发誓自己要留在这里尽可能长的时间。

洛伦佐·科隆博很高兴他的努力终于得到了回报，在周四3-2战胜博德闪耀的比赛中，他完成了自己AC米兰一线队的处子进球。

在欧联杯第三轮资格赛中，这名年轻小将接恰尔汗奥卢中路脚后跟磕球，轻松推射破门，帮助红黑军团将比分改写成2：1，成名完成了逆转。

凭借这一成绩，年仅18岁零200天的他成为了自2012年姆巴耶·尼昂以来为意大利豪门在各项赛事中取得进球的最年轻的球员。

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由于在比赛前的新冠病毒监测呈阳性，科隆博成为了伊布的替代者，而他也相信自己已经充分利用了这一天赐良机。

“这对我来说是一个很好的机会来展示我为来到这里所做的一切努力。”他告诉DAZN。

“我想为球队效力，这并不是一场容易的比赛，我们依靠团队表现赢了下来。这是非常困难的一件事，但接下来我们需要尽快恢复，为对阵克罗托内的联赛做准备。”

“这对我来说是一种独特的情感，我也一直在为此努力。不过我还有很多事情要做，其实截止目前，我根本做到什么。”

“我为进球和晋级下一轮感到高兴，但是明天我们将回到训练场上继续训练。”

AC米兰在六月份与这位小将续约到了2024年夏天，此前一直有传闻称红黑军团有意将其外租以积累经验，不过科隆博自己排除了离队的可能性。

“我绝对想留下来，当我还是个孩子的时候，我就在米兰了，并且一直在为此努力。我想在这里待很长时间。”

当被问及主教练皮奥利是否将他从转会市场撤下了，科隆博回答道:“在他之前我就已经不在转会市场之上了，我想继续留在这里。米兰养育了我，我想在这里留尽可能长的时间。”

收获自己一线队第一粒进球的科隆博还在比赛后接受AC米兰官方采访时谈到了伊布等队友对自己的帮助。

“队友们教给了我一些技巧，帮助我理解了如何应对球场上的一切，尤其是当皮球不在你脚下的时候。他们在中场休息的时候称赞了我，不过我并未太在意这些，因为比赛还有下半场。”

“伊布用自己的当时为我提供了建议，对我来说，这绝对是一种荣幸，在球队里，没人会害怕伊布。”

尽管创造了AC米兰的一个小历史记录，但科隆博显然没有被进球冲昏了头脑，他强调这一切只是自己红黑生涯的开始。

“对于这粒进球，我只想在看到皮球飞入球门的瞬间尽情狂喊，我认为这是一种独一无二的感觉，我有些难以克制激动之情，不过我依旧试着让自己冷静了下来。”

“这只是一场比赛而已，我也只是在完成自己的本职工作。实际上我还没有达成任何成就，这仅仅是第一场比赛的第一粒进球罢了，我希望这将成为我漫长职业生涯的一个良好开端。我必须让自己的整个职业生涯过好，这才是最重要的事情。”

AC米兰目前已经在欧联杯资格赛中先后击败了沙姆洛克流浪者和博德闪耀，不过过程都并非一帆风顺。皮奥利承认自己的球队必须在接下来的比赛中努力。

“痛苦是比赛的一部分，我们面对的是一支处于有利位置的球队。我们擅长在比赛中保持好状态，当他们领先时我们没并没有垂头丧气。

“正如我们所看到的，所有的比赛都很艰难。我们知道这将是一场非常具有挑战性的比赛，我们缺少了7位重要球员。”

“在准备接下来的附加赛之前，我们还有一场联赛要踢，我们会专注于此，不过赢下附加赛对我们来说也是一个重要的目标。”

皮奥利对科隆博的表现继续一些赞扬，因为他是在早上才得知伊布拉希莫维奇缺席的。

“进球让他变得非常激动，这一点很明显。我们现在讨论的是一个18岁的男孩，他在最后一刻才知道自己将首发登场。”

“他是一个与众不同的男孩，努力踏实，拥有伟大的梦想，现在要找到这样的年轻人并不容易，他也知道自己必须继续努力。他是一个非常年轻的孩子，我很高兴他在他的第一次首发中就取得了进球，就像他在所有热身赛中所做到的那样。”