小基恩：回尤文顶替C罗？我感觉不到任何压力

这位意大利国脚同意从埃弗顿租借回到尤文图斯，他正在寻找机会来弥补C罗离队留下的空缺

在C罗加盟曼联后，莫伊塞斯-基恩是尤文图斯的求援对象，但这位21岁的球员表示，在顶替C罗这件事上，自己感觉不到任何压力。

C罗今夏离开了尤文图斯，让球队的锋线变得很薄弱，阿莱格里有很多其他的选择，包括迪巴拉和莫拉塔，但是小基恩才是被选中之人。

当被要求帮助填补这位历史上最伟大球员离开后留下的空缺时，基恩告诉记者：“我没有感到任何顶替C罗的压力。”

“我只是想帮助我成长和度过美好时光的球队。”

“我只是想踢球，我没有压力，我只是感觉到穿上尤文图斯球衣的责任。”

“我一直很喜欢为这家俱乐部踢球。机会一出现，我就没有了怀疑，做出了正确的选择。尤文图斯一直在我心中占有一席之地。”

“我很幸运在我这个年纪的时候经历了不同的联赛，比如英超和法甲。我学到了很多，现在我准备为这支球队奉献我的一切。”

“我是来帮助球队的。这是我成长的俱乐部，我有很多美好的回忆。我确实觉得为尤文效力是一种责任，但这并不是一种负担。”

“我们有一支经验丰富的年轻球队。我们没有取得最好的开局，但尤文图斯总是有很高的目标，我相信我们会取得伟大的成绩。”

“阿莱格里是一个总是以登顶为目标的教练，他教会了我很多东西。战胜马尔默的比赛鼓舞了士气，我们已经为周日对阵AC米兰的比赛做好了准备。”

基恩在第一次效力尤文期间出场21次，打进8球。

他于2019年加盟埃弗顿，但难以在英格兰足坛产生影响，在39场比赛中仅为太妃糖贡献4个进球。

然而，在上赛季租借到巴黎圣日耳曼期间，他在法甲豪门打进了17球。

他现在回到了熟悉的环境，并希望在尤文证明自己的价值。