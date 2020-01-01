小因扎吉：期待意甲重启 拉齐奥希望能拿到冠军

这位拉齐奥主帅谈到了关于意甲重启的情况，并认为自己的球队做到了非同寻常的事情。

西蒙尼·因扎吉渴望在新型冠状病毒疫情肆虐的情况下重启意甲，他认为自己执教的拉齐奥本赛季取得了“非凡”的进步。

拉齐奥目前仅仅落后领头羊尤文图斯一分，在意甲因新型冠状病毒疫情停赛之前，这两支球队都踢了26场比赛。

因扎吉希望这个赛季能够重新开始，并在周四做出最终决定。

其他球队

“我们很高兴能重启联赛。我们的愿望是拿到冠军，这是为了所有在足球界工作的人和球迷的利益着想。”拉齐奥主教练周日告诉意大利媒体。

“从目前的情况来看，重启联赛的先决条件都具备了。我们教练都觉得我们想要安全的重新开始。”

“不管排名如何，新型冠状病毒疫情爆发以前，我们做到了一些非同寻常的事情。”

德甲是欧洲五大联赛中唯一重启的联赛，而西甲联赛将于下个月恢复，法甲联赛已被取消，英超联赛也在努力重新开始。

因扎吉对意甲充满希望，即使一家俱乐部的球员被发现新型冠状病毒检测呈阳性。

“在我们的体育中心，我们完全安全，保持了距离，我们每天都要检查。从明天开始，我们将恢复集体训练。”

“人们渴望重新开始。球队中有阳性吗？我不知道，还没发生呢。”

“和德国一样，我们希望联赛恢复。一旦发现一个案例，受试者将被隔离。”

意大利政府、意大利足协和意甲代表将在本周四讨论本赛季的未来，这将对意甲的恢复起到决定性作用。

“我相信下周四我们将会处于良好的状态，能够得到关于健康危机的所有数据，以便决定意甲是否以及何时重新开始。5月28日是我们做出决定的日子。”

5月初，各队已经开始在各自的训练场地恢复单独的训练课程。上周，在得到意大利总理朱塞佩·孔特的批准后，各队已经开始逐步恢复集体训练。