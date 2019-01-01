小卢卡斯：相信热刺可以随穆里尼奥赢得奖杯

这名热刺攻击手相信“特别的一个”可以确保球队结束奖杯荒。

卢卡斯·莫拉相信，在穆里尼奥的带领下，托特纳姆热刺能够夺得期待已久的奖杯。

现在在托特纳姆，卢卡斯·莫拉相信穆里尼奥会帮助球队结束奖杯荒，因为他希望灌输一种必胜的心态。

“和他一起工作，每个人都很兴奋。当然，他是个名帅，对每个人都有很大的影响。”卢卡斯·莫拉说道：“每个人都知道他的职业生涯，他有多优秀，因为他在每一家他效力过的俱乐部都赢得过奖杯。”

“现在这是我们向他学习的大好机会，我们拥有我们需要的一切——一个非常好的教练，他有很多经验，可以带来很多东西。我真的相信我们现在能赢得一座奖杯。每个教练都有不同的心态。他总是和我们说话，他试图让我们相信我们是强大的，我们是一个大俱乐部，我们是赢家。

“他试图把这种心态灌输给我们，然后，在战术上一步一步灌输他的哲学。但他特别想把这种心态——一种强大的心态，赢家心态——放在我们身上，相信我们能赢。”

自从穆里尼奥上个月加盟以来，热刺已经赢了四场比赛，但也分别输给了曼联和拜仁慕尼黑。

托特纳姆热刺在上一场英超联赛中以5-0击败了伯恩利，卢卡斯·莫拉呼吁俱乐部今后要复制这种表现。

“这是我们需要作为参考的比赛。”他补充道：“这是在他手下踢得最好的一场比赛。从第一分钟到最后一分钟我们都很有侵略性，我们没有让伯恩利还手，这是我们需要保持的精神。”

我们需要在每场比赛中都做到这一点，如果我们做到了——这种侵略性，这种专注——那么我们的实力就能走得更远。”

“这就是我们想看到的。我们有很多东西需要改进，但是这种侵略性和强度是我们每场比赛都需要展示的。”