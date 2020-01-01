小卢卡斯：热刺不能为伤病哭泣 比赛尚未结束

巴西人坚持认为受伤的球队没有时间为自己感到难过。

卢卡斯·莫拉坚持认为热刺有足够的实力在欧洲冠军联赛中战胜莱比锡，尽管他们在周三的16强第一回合主场0-1失利。

尽管球队伤兵满营且第一回合失利，卢卡斯·莫拉仍然保持乐观，他说他的队友们不能为自己感到难过。

“我们可以扭转局面，比赛还没有结束。”卢卡斯·莫拉说：“这是我们不想要的结果。我们选择的体系运作得很好。我们有机会得分。”

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“我们输了比赛，但事情还没有结束。我们会好好准备的，我相信我们有能力去那里并取得晋级资格。”

“我们有非常优秀的球员可以得分。我们失去了两名前锋，但我们不能哭泣。这就是比赛。”

热刺可以从上赛季的欧洲冠军联赛中获得灵感，他们在半决赛第一回合主场0-1输给阿贾克斯，然后在阿姆斯特丹以3-2取胜，凭借客场进球优势晋级决赛。

当被问及这场戏剧性的胜利是否会让热刺在德国之旅前更有信心时，后卫托比·阿尔德韦雷尔德说：“是的，当然。我们仍然身处其中。当然我们想要一个更好的结果，但是我们知道我们有能力在任何地方赢球，无论我们在哪里比赛。”

“我们上赛季证明了我们可以在任何地方进球。当然我们需要一些运气，但这只是上半场，下半场还没开始。”