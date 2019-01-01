小卢卡斯力挺旧主：莱昂纳多会在巴黎做正确的事

巴黎体育总监莱昂纳多得到了一位前巴黎球员的支持。

卢卡斯·莫拉希望莱昂纳多能在围绕内马尔未来的不确定性中对巴黎圣日耳曼做出正确的选择。

巴西球星内马尔渴望离开王子公园，他认为最有可能从巴塞罗那或皇家马德里返回西班牙。

尽管这名前锋明显渴望转会，但体育总监莱昂纳多表示，他们还没有收到一份关于这名球员的具体报价，而这名球员两年前才以2.22亿欧元的天价加盟。

热刺前锋卢卡斯在2013年离开巴西加盟巴黎圣日耳曼，此前莱昂纳多帮助他与圣保罗达成了一笔令人垂涎的交易。

这名26岁的球员从来没有忘记莱昂纳多对他职业生涯的影响，他相信他的回归将会给俱乐部带来巨大的推动，尽管他不知道巴西队友内马尔的未来会是什么样子。

“这太神奇了。”他谈到莱昂纳多的回归：“他是一个帮助了我很多的朋友。他是一个不可思议的人;他很聪明。我相信他会为俱乐部做些好事。”

关于内马尔，他补充道:“我不知道，这很难。他是一个优秀的球员。我确信巴黎圣日耳曼想留住内马尔。但我不知道会发生什么。我们将在未来几天看到。”

卢卡斯是在托特纳姆热刺3-2击败尤文图斯之后说这番话的。在新加坡举行的国际冠军杯比赛中，他攻入了球队的第二个进球，并在中场附近助攻哈里·凯恩攻入一粒令人难以置信的制胜球。

“这是一场非常艰难的比赛，很炎热。”他说：“但是我很高兴。我们踢得很好，我们工作得很好。在面对一支优秀的球队时取得成功，这样的开局很重要。我们必须继续前进。我很高兴。”

卢卡斯对恩东贝莱的表现表示赞赏，这是恩东贝莱首次代表俱乐部出场，他助攻巴西人打进一球。

“他是一个优秀的球员。”巴西人补充道：“他会帮助我们很多。我为他感到高兴。他是一个拥有优秀足球文化的年轻球员。有他在热刺是件好事。”