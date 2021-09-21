小内维尔谈贝克汉姆儿子首秀：小贝告诉我要对他儿子非常严厉

一位前途无量的19岁男孩希望追随他著名父亲的脚步，但他在劳德代尔堡不会得到任何特殊待遇

大卫-贝克汉姆的儿子罗密欧在劳德代尔堡完成了职业生涯首秀，这位曼联传奇人物希望国际迈阿密的教练菲尔-内维尔“比任何人都更严厉地对待他”。

19岁的小贝克汉姆正在追寻他前英格兰国家队队长父亲的辉煌足迹。

他在这方面不会得到任何特殊的待遇，之前他曾在阿森纳的青训营待过一段时间，他展现出的潜力表明他可以在足坛大展拳脚。

在迈阿密国际2-2战平南乔治亚的比赛中，罗密欧踢了79分钟，赛后曼联名宿、贝克汉姆前队友、同时也是迈阿密国际现任主帅菲尔-内维尔说道：“贝克汉姆对我说的第一句话就是让我对他孩子更严厉。”

“罗密欧必须比其他人都更努力才能进入一线队，因为人们会对他提出质疑，并且人们会对他有期望。”

“我认为他在这次首秀中表现很好，我认为衡量他表现的标准是，球队本来只打算让他踢45分钟，但他踢了将近80分钟，因为他是一个充满饥饿感的孩子。”

“他肩上有很多压力和期望，但他现在已经站稳了脚跟。他知道自己还有很多事情要做，他拥有所有正确的特质、个性和决心，他是一个好人，他有机会在职业足坛取得成功。”

罗密欧-贝克汉姆并不是唯一一个在迈阿密国际效力的前英格兰国脚的后代。

内维尔自己的儿子哈维-内维尔也是球队的一员，本赛季他出场15次，但他是另一个为了达到顶峰而不得不忍受严厉的爱的人。

内维尔补充道：“他知道，当他在这个足球俱乐部的时候，他和其他球员没有什么不同，罗密欧也是如此。”