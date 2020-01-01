小儒尼尼奥：德佩已与巴萨达成协议 交易或今日正式达成

这位里昂体育总监证实球队进攻核心已经与西甲豪门达成了一致，将在今天正式前往诺坎普球场。

根据里昂体育总监儒尼尼奥的说法，孟菲斯·德佩已经与巴塞罗那就转会的问题达成了一致，这笔交易可能会在今天完成。

罗纳德·科曼一直希望将自己的这位在荷兰国家队的爱徒带至诺坎普，以填补苏亚雷斯离队后锋线位置上出现的空缺。

26岁的德佩自2017年加盟里昂之后，一举摆脱了在曼联时期的糟糕状态，成为了这支法甲豪门的关键先生。除此之外，他还在上赛季里昂在欧冠赛场上的优秀表现中扮演了重要角色，成功帮助球队进入了欧冠半决赛。

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不过从目前的情况来看，荷兰人在法国的日子可能要结束了，因为儒尼尼奥承认这位荷兰国脚即将转会加盟巴塞罗那。

“孟菲斯吗?现在是他合同的最后一年。他同意了巴萨的邀约。也许他明天就会离开，但没有什么是已经确定了的。”

“他很可能会离开，但如果他留下，我希望他能帮助我们去赢下比赛。”

不过根据《世界体育报》的说法，德佩的交易并没有完全被敲定，荷兰人的交易可能要取决于奥斯曼·登贝莱转会曼联的交易能否成行，不过目前这两家俱乐部就法国人的转会还没有完全谈妥。西甲豪门希望得到5000-6000万欧元的转会费，而红魔则希望以租借的形式将其签下。

而意大利知名记者斯基拉则认为这笔交易已经达成，德佩的转会费将达到2500万欧元。

与此同时，他还透露巴萨即将签下曼城年轻中卫埃里克·加西亚，这位西班牙小将将以1500万欧元的转会费重回诺坎普，于今天签下一份5年合同并接受俱乐部安排的例行体检。

除了德佩，儒尼尼奥还补充谈到了另一位可能会离开的球员雷内-阿德莱德：“阿德莱德和德佩是两个不同的例子。阿德莱德，我们从没想过要和他分道扬镳。关于他转会的话题，你得去问他自己，他不同意柏林赫塔的意见。”

“如果他想留下来，我希望他能在球场上用自己的能力做出反应。如果他同意其他俱乐部的邀请，他就会选择离开，反之他会留下来。”

在转会窗口关闭之前，里昂看起来还将引进至少一位球员，目前他们正试图签下尤文图斯的后卫德西利奥。

儒尼尼奥确认了关于这名意大利后卫的谈判正在进行中，但是没有任何关于转会的具体内容。

“我们正在和德西利奥进行谈判，他是加西亚点名要求签下的球员。此前我们也没想到这种情况，不过现在我们正在努力把他带到我们身边。”

“目前谈判已经进入了比较深入的阶段，但还没有100%确定，路过这笔交易明天就会发生。”

在周日的法甲比赛中，里昂以1-1的比分战平了马赛，加西亚球队中的迪米特里·帕耶在第19分被红牌罚下。

由于上赛季的法甲联赛被提前结束，里昂不得不接受新赛季无缘欧战的苦涩，而本赛季他们的表现同样低迷，在新赛季的六轮联赛中仅仅取得了1胜4平1负的战绩。