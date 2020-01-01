尊重假期 克洛普：足总杯重赛我和球员一起放寒假

红军主帅将派U23教练克里奇利代替他去安菲尔德，以尊重英超的冬季假期。

利物浦主帅克洛普已经确认他将派遣一支23岁以下的球队参加足总杯第四轮对什鲁斯伯里城的重赛。

什鲁斯伯里超级替补贾森·卡明斯替补出场，打进两球，帮助主队以2-2打平英超领头羊利物浦，在自家主场引发了疯狂的庆祝活动。

然而，在安菲尔德的重赛是利物浦最不需要的，因为他们在多条战线上都有任务。

而且，这场比赛正好是2月份英超联赛的“寒假”，克洛普打算尊重这段休息时间，和他的首发球员一起缺席比赛。

“我们的情况如下。几个星期前我们就知道会是这样，事实上我们知道的时间更长。”他告诉BBC体育。

“2019年4月，我们收到了来自英超的一封信，我想，他们要求我们尊重寒假，不要组织国际友谊赛或正式比赛。我们尊重。”

“所以我两个星期前就对小伙子们说，我们将放寒假，这意味着我们将无法参加比赛。踢这个比赛的将是孩子们。”

“你不能像没人关心那样对待我们。我知道它不太受欢迎，但这是我的看法。”

“英超要求我们尊重寒假。这就是我们所做的。如果英足总不尊重这一点，我们就无法改变。我们不会在那里。”

“这是不是意味着我不会去了？是的。（U23教练）尼尔·克里奇利将负责此事。”

克洛普继续强调了他的球员休息的重要性，他们除了参加国内比赛和2019-2020赛季的欧洲冠军联赛外，还前往卡塔尔参加世俱杯比赛。

“只有在这个国家你才会问这个问题。现在是寒假，你觉得呢？！”当被问及是否有必要休息时，他给出回答。

“我们必须尊重球员的福利。他们需要休息。他们需要精神上的休息，身体上的休息，这就是寒假的意义所在。“

“然后另一个比赛告诉我们这并不重要，所以我们必须提前做出决定，因为这些小伙们有家庭。”

“国脚球员像亨德森，维吉尔·范戴克，吉尼·维纳尔杜姆，特伦特·亚历山大-阿诺德，莫·萨拉赫，萨迪奥·马内，所有这些人，他们从来没有休息过。“

“这周我说过，在几个月前，在我知道足总杯重赛会在这之间进行之前，我就已经很清楚会有一个寒假。我们将尊重这一点，我们将这样做。”

“球员们将有一周的休息时间。他们不会休息，他们会训练，但他们会为自己而训练。他们有跑步计划，有健身计划，这就是他们所做的。”

“他们从来没有‘休息’过。但他们不会来梅尔伍德，也不踢足球。”