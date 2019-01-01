将功补过 热苏斯乐见凭借点球帮助巴西队晋级

曼城前锋在对阵秘鲁的比赛中犯了错误，但这次他没有继续犯错，自2007年以来第一次将自己的球队带入了半决赛。

巴西球员加布里埃尔·热苏斯透露，他坚持在战胜巴拉圭的美洲杯点球大战中为球队主罚最后一粒点球，以弥补之前的失误。

在周四的四分之一决赛中，加布里埃尔和他的队友们在阿雷格里港占据了绝对优势，但是他们没有办法在比赛时间里击败瓜拉尼的球队。

威廉击中门柱，桑德罗在比赛的最后时刻扑出了一个漂亮的扑救，而桑巴军团在下半场早些时候的一个点球判罚被VAR否决。

再被罚下去一名球员后，即使只有10人应战的巴拉圭也没有做出任何让步，在90分钟0-0战平对手后，进入点球大战。

这和巴拉圭在2011年和2015年的四分之一决赛是一样的情况，但这一次运气是站在巴西这一方的，因为德里斯·冈萨雷斯错失了决定性的最后一球，而加布里埃尔越过费尔南德斯，帮助东道主以4-3大胜。

这位曼城球员在上次与秘鲁的比赛中犯了错误，他承认那次错误给了他额外的动力。

“我无法将点球转化为进球。在终场哨声响起时，他向体育电视台透露:‘我离开的时候很生气，很难过，因为我没有按照自己的方式去做，所以我就离开了。’”

“我想我有点着急。|”

“今天，我说我要参加比赛，我很有信心。我按自己的方式进球了。”

“之前的比赛里，我没有看门将，只是去射门。这一次，我镇定自若地看着守门员，看到他向左边移动，就把球往另一边射去了。”

巴西的胜利为在半决赛对阵劲敌阿根廷创造了一场令人垂涎的潜在对决。

然而，由梅西担任队长的阿根廷队要想晋级四强，就必须在周五的比赛中战胜委内瑞拉队。

桑巴军团想要争取自2007年以来的首个美洲杯，此前三届杯赛都未能通过四分之一决赛。