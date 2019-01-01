导演逆转 罗伯逊：2019年属于马内的一年

塞内加尔边锋一传一射，帮助利物浦在周六击败阿斯顿维拉。

安迪·罗伯逊强调了萨迪奥·马内在对阵阿斯顿维拉的比赛中最后时刻的制胜球，这进一步证明了这位利物浦球星在2019年提升了他的比赛水平。

这位塞内加尔国脚在周六2-1获胜的比赛中大放异彩，贡献一次助攻一个进球，在维拉公园的比赛中，他在最后时刻导演了一场精彩的反败为胜。

“这是一个精彩的进球。”罗伯逊在利物浦官方网站上谈到马内那决定性的头球：“我们在训练中努力，在前点练习……最重要的时刻发生在第94或95分钟，他突然出现。令人难以置信的射门。自从我加入以来，萨迪奥一直很出色，但我想2019年是他的一年。他真的踢开了。很明显，他上赛季获得了英超金靴奖，而今年他又上天了。”

马内本赛季已经在各项赛事打进10球，他在半场前被出示了黄牌，并被曼城主帅瓜迪奥拉指责偶尔假摔，这一言论肯定会在下周对阵安菲尔德的比赛前加剧紧张局势。

利物浦在过去三场比赛中都是在落后的情况下反败为胜。他们现在在先落后的情况下获得的分数冠绝英超。此外，马内的头球是利物浦在英超联赛90分钟后打进的第35个制胜球，其中有5个是上赛季开始以来打进的，比其他任何球队都多。

罗伯逊将挽救球队归功于尤尔根·克洛普苛刻的训练计划。

苏格兰队长说：“就像我们上个赛季说的那样，这事关季前赛的工作，我们非常努力地训练，我们相信我们可以坚持到最后。”我们（在维拉）踢了95、96分钟，这就是为什么当其他球队开始疲惫的时候，我们就像挂上二档，开始获得好的机会。”