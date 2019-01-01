寻渣球王接班人 切尔西遣球探考察里斯本德比

据传比利时天王阿扎尔有可能在今年夏天离开斯坦福桥，萨里正启动考察计划，务求找到阿扎尔的接班人选。

据多家媒体报道，在阿扎尔有可能离队的情况下，切尔西已经开启招募“阿扎尔接班人”计划，并已派遣球探团队前往本周三举行的里斯本德比进行临场考察。

在本周中举行的葡萄牙杯半决赛本菲卡2-1击败葡萄牙体育的比赛中，切尔西球探团队重点考察了三名球员，分别是本菲卡的若奥-菲利克斯和鲁本-迪亚斯，以及葡萄牙体育的布鲁诺-费尔南德斯。

19岁的菲利克斯出自波尔图青训营，但在2015年夏天转入本菲卡青训梯队。去年夏天，他被正式上调一线队征战葡超。本赛季至今，菲利克斯已经联赛出场12次打进6球，堪称是新赛季葡超的一大亮点新星。

本菲卡此前已经为菲利克斯贴上了1.05亿英镑的标价，试图吓退所有希望引进这位葡萄牙新星的潜在买家，包括将菲利克斯视作阿扎尔接班人的切尔西。

另外24岁的费尔南德斯也是被相中的目标，这位司职攻击型中场的葡萄牙国脚出自博阿维斯塔青训，曾登陆亚平宁赛场，先后效力过诺瓦拉、乌迪内以及桑普多利亚。

费尔南德斯于2017年夏天加盟葡萄牙体育，本赛季至今联赛出场19次打进8球。已经代表葡萄牙国家队出场11次的他，目前合约内有1亿欧元的最低解约金条款。

切尔西还相中了中卫迪亚斯，这位21岁葡萄牙国脚自17年夏天上调一线队以来逐渐坐稳主力位置，本赛季已经联赛出场19次打进1球。