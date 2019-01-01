寻找瓦格纳替代者 拜仁将引进一位法国中锋
评论()
Getty
在桑德罗·瓦格纳转投天津泰达后，目前拜仁阵中的正印中锋只剩莱万多夫斯基一人，而根据法国媒体RMC体育的最新报道，这家德甲霸主已经锁定了补强目标，一位效力于德国赛场的法国籍中锋基本确定会在今夏加盟。
RMC体育指出，效力于法兰克福的塞巴斯蒂安·阿莱和门兴的埃拉桑尼·普莱亚是目前两位主要候选人。
从技术层面来看，24岁的阿莱拥有着和瓦格纳类似的身体和特点，头球能力出众，喜好二过一，不过这位法国前锋还拥有着瓦格纳所不具备的传关键球能力，善于为队友做球和输送炮弹。截至目前，本赛季阿莱已代表雄鹰在各项赛事中出场了26次，有14球11助攻。
至于普莱亚，这位新晋法国国脚本赛季的表现也颇为不俗，在20场比赛中有13球3助攻。尽管在身高方面不如阿莱，但普莱亚拥有着更全面的技术、飞快的速度、精湛的射术、灵活的跑位以及出众的门前嗅觉，可以说是球队防守反击中的一大利器。如果拜仁引进他，能够有效增加球队的技战术厚度。
除了上述两位，有传闻称奥古斯丁也进入了拜仁的视线。尽管还不是RB莱比锡的绝对主力，但奥古斯丁依旧展现了不错的进球感觉，半个赛季已斩获8球2助攻。和上述两位绯闻对象都不相同，奥古斯丁的单兵能力更加出众，无论是速度、盘带、传控、远射还是打门，都有着自己的特点。
不过这三人都是德甲的当红人物，拜仁想要引进他们并不容易，多特等欧洲豪门以及几家中超球队都是他们的竞争对手。
与此同时，RMC体育认为，无论这位真正的候选人是谁，拜仁都已经与他进行了接触。