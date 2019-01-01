寻找瓦格纳替代者 拜仁将引进一位法国中锋

在瓦格纳离开后，拜仁在中锋位置上只剩莱万一人，有消息表示这家欧洲豪门将在今夏引进一位欧派将在德甲中引进一位法国中锋。

在桑德罗·瓦格纳转投天津泰达后，目前拜仁阵中的正印中锋只剩莱万多夫斯基一人，而根据法国媒体RMC体育的最新报道，这家德甲霸主已经锁定了补强目标，一位效力于德国赛场的法国籍中锋基本确定会在今夏加盟。

RMC体育指出，效力于法兰克福的塞巴斯蒂安·阿莱和门兴的埃拉桑尼·普莱亚是目前两位主要候选人。

从技术层面来看，24岁的阿莱拥有着和瓦格纳类似的身体和特点，头球能力出众，喜好二过一，不过这位法国前锋还拥有着瓦格纳所不具备的传关键球能力，善于为队友做球和输送炮弹。截至目前，本赛季阿莱已代表雄鹰在各项赛事中出场了26次，有14球11助攻。

至于普莱亚，这位新晋法国国脚本赛季的表现也颇为不俗，在20场比赛中有13球3助攻。尽管在身高方面不如阿莱，但普莱亚拥有着更全面的技术、飞快的速度、精湛的射术、灵活的跑位以及出众的门前嗅觉，可以说是球队防守反击中的一大利器。如果拜仁引进他，能够有效增加球队的技战术厚度。

除了上述两位，有传闻称奥古斯丁也进入了拜仁的视线。尽管还不是RB莱比锡的绝对主力，但奥古斯丁依旧展现了不错的进球感觉，半个赛季已斩获8球2助攻。和上述两位绯闻对象都不相同，奥古斯丁的单兵能力更加出众，无论是速度、盘带、传控、远射还是打门，都有着自己的特点。

不过这三人都是德甲的当红人物，拜仁想要引进他们并不容易，多特等欧洲豪门以及几家中超球队都是他们的竞争对手。

与此同时，RMC体育认为，无论这位真正的候选人是谁，拜仁都已经与他进行了接触。