寻找拉莫斯继任者 皇马看上哥伦比亚铁闸

皇马在寻找拉莫斯继任者的路上越走越远，他们为热刺中卫达文森奉上了一份6000万欧元的报价。

根据西班牙媒体Don Balon的最新报道，托特纳姆热刺后卫达文森·桑切斯看起来会选择在明年离开北伦敦，目前看来最有可能得到这位哥伦比亚国脚的是西甲豪门皇家马德里。

自去年夏天从阿贾克斯加盟热刺以后，达文森·桑切斯迅速成长为球队的后防中坚，不过本赛季，这位哥伦比亚后卫显得过得并不如意，不仅无法得到内心期待的出场时间，还在与老将维尔通亨的位置竞争中处于下风。

有消息指出，面对如此局面，哥伦比亚人已萌生离意，对于他来说，能够为他提供稳定出场时间的豪门俱乐部都有可能成为他的下家。

据悉包括巴黎圣日耳曼、AC米兰、巴塞罗那以及皇家马德里等豪门在内的球队都对这位铁闸表现出了兴趣。尤其是欧冠霸主皇马，他们正竭尽全力寻找球队队长拉莫斯的替代者，而达文森·桑切斯就是他们的优先选项，为此他们甚至已经向热刺方面提供了一份高达6000万欧元的报价。

这名身高187cm的22岁年轻中卫可以说是当前足坛最炙手可热的一位后起之秀，尤其是他“出球中卫”的属性，吸引了众多球队的关注。此外，球员的制空能力、回追速度以及定位球抢点能力也备受推崇。

不过年轻的桑切斯缺点也同样不少，他的比赛经验、身体素质以及正面防守能力，饱受外界质疑。

今年二月，当被问及与皇马的转会传闻时，达文森·桑切斯毫不犹豫地表示即使对方提出了具体报价，自己也会毫不犹豫地选择拒绝。仅仅过去了10个月，这种情况可能已完全反转，目前唯一的疑问就是今年5月才与球员续约至2024年的热刺是否愿意放走他。